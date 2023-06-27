"Ман Сіті" офіційно оголосив про підписання лідера "Челсі"

Ковачіч підписав контракт. Фото: "Ман Сіті"

"Манчестер Сіті" оголосив про поки ще свій найбільший літній трансфер. Цього разу клубу вдалося підписати одного з лідерів лондонського "Челсі".

У клуб перейшов хорват Матео Ковачіч, повідомляє пресслужба "Ман Сіті".

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Згідно з чутками, для клубу який втратив у центрі поля Ілкая Гюндогана, це лише перший трансфер у літнє трансферне вікно. Велика ймовірність, що до "містян" може перейти лідер півзахисту "Вест Гема" та збірної Англії Деклан Райс.

Ковачіч — це старий та надійний "кінь"

За інформацією джерела, "Манчестер Сіті" заплатить за хорватського півзахисника 25 млн фунтів і ще 5 млн фунтів передбачено у вигляді бонусів. У футболіста залишався ще рік контракту, через що сума викупу невелика. Додаткові виплати залежать від виграних трофеїв.

Контракт футболіста з "городянами" розрахований до літа 2027 року.

У складі "Челсі" Матео Ковачіч виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу.

Минулого сезону Хорват зіграв за лондонців 37 матчів, у яких забив два м'ячі і зробив дві результативні передачі.

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