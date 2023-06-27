"Ман Сити" официально объявил о подписании лидера "Челси"
"Манчестер Сити" объявил о пока еще своем крупнейшем летнем трансфере. В этот раз клубу удалось подписать одного из лидеров лондонского "Челси".
В команду перешел хорват Матео Ковачич, сообщает пресс-служба "Ман Сити" .
Согласно слухам, для клуба, потерявшего в центре поля Илкая Гюндогана, это лишь первый трансфер в летнее трансферное окно. Большая вероятность, что к "горожанам" может перейти лидер полузащиты "Вест Хэма" и сборной Англии Деклан Райс.
He's here! pic.twitter.com/zuyfLJLTvb— Manchester City (@ManCity) Июнь 27, 2023
Ковачич — это старая и надежная "лошадь"
По информации источника, "Манчестер Сити" заплатит за хорватского полузащитника 25 млн. фунтов и еще 5 млн. фунтов предусмотрено в виде бонусов. У футболиста оставался еще год контракта, из-за чего сумма выкупа невелика. Дополнительные выплаты зависят от выигранных трофеев.
Контракт футболиста с горожанами рассчитан до лета 2027 года.
В составе "Челси" Матео Ковачич выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В прошлом сезоне Хорват сыграл за лондонцев 37 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.
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