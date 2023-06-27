"Ман Сити" официально объявил о подписании лидера "Челси"

Ковачич подписал контракт. Фото: "Ман Сити"

"Манчестер Сити" объявил о пока еще своем крупнейшем летнем трансфере. В этот раз клубу удалось подписать одного из лидеров лондонского "Челси".

В команду перешел хорват Матео Ковачич, сообщает пресс-служба "Ман Сити" .

Читайте также:

Согласно слухам, для клуба, потерявшего в центре поля Илкая Гюндогана, это лишь первый трансфер в летнее трансферное окно. Большая вероятность, что к "горожанам" может перейти лидер полузащиты "Вест Хэма" и сборной Англии Деклан Райс.

Ковачич — это старая и надежная "лошадь"

По информации источника, "Манчестер Сити" заплатит за хорватского полузащитника 25 млн. фунтов и еще 5 млн. фунтов предусмотрено в виде бонусов. У футболиста оставался еще год контракта, из-за чего сумма выкупа невелика. Дополнительные выплаты зависят от выигранных трофеев.

Контракт футболиста с горожанами рассчитан до лета 2027 года.

В составе "Челси" Матео Ковачич выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне Хорват сыграл за лондонцев 37 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Напомним, Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер.

Анатолий Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером.

Виталий Буяльский хочет уйти из "Динамо" ради заграничного клуба.

Лидер "Челси" перешел в "Арсенал": сколько заплатили "канониры".

Форвард Эдин Джеко отказался играть в России и вызвал скандал у "Фенербахче".

Харри Кейн поставил ультиматум "Тоттенгему": чего хочет форвард.