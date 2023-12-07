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Манчестер Юнайтед у січні продасть декілька зірок — Каземіро у списку

7 грудня 2023 18:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Манчестер Юнайтед у січні продасть декілька зірок — Каземіро у списку
Каземіро прощається із уболівальниками. Фото: instagram.com/casemiro/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Манчестер Юнайтед" збирається позбутися відразу кількох гравців прямо в розпал сезону в Прем'єр-лізі. Клуб виставив на продаж Каземіро, Рафаеля Варана та Джейдона Санчо.

Всі ці футболісти можуть піти з клубу у січневе трансферне вікно, повідомляє Mirror.

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Ерік Тен Хаг як тренер "МЮ" в останні тижні перебував під величезним тиском. Він готовий застосувати безжальний підхід, коли у січні відкриється трансферне вікно. Перемога з рахунком 2:1 над "Челсі" в середу послабила напругу в короткостроковій перспективі, але наставник знає, що йому необхідно перебудувати свою команду в довгостроковій перспективі, щоб досягти успіху.

Гаррі Магуайр
Гаррі Магвайр також може залишити "МЮ". Фото: REUTERS/Phil Noble

Трансфери "Манчестер Юнайтед"

Сер Джим Реткліфф незабаром візьме на себе спортивний контроль над клубом. Угода на 1,3 мільярда фунтів стерлінгів за 25 відсотків акцій клубу очікує на ратифікацію. Саме він порадив "червоним дияволам" позбавитися футболістів, які втратили місце в основі команди. Тен Хаг готовий прислухатися до поради й чекає пропозиції щодо Каземіро, Санчо та Варану.

Також повідомляється, що з "Юнайтед" може піти Гаррі Магуайр, навіть попри те, що останнім часом він грає практично бездоганно. У клубі хочуть скоротити зарплатну відомість і позбутися гравців, які надто багато заробляють.

"Манчестер Юнайтед" хоче заробити щонайменше 80 млн фунтів у січневе трансферне вікно.

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