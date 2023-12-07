Манчестер Юнайтед в январе продаст несколько звезд — Каземиро в списке

Каземиро прощается с болельщиками. Фото: instagram.com/casemiro/

Английский "Манчестер Юнайтед" собирается избавиться сразу от нескольких игроков прямо в разгар сезона в Премьер-лиге. Клуб выставил на продажу Каземиро, Рафаэля Варана и Джейдона Санчо.

Все эти футболисты могут уйти из клуба в январское трансферное окно, сообщает Mirror.

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Гарри Магуайр тоже может покинуть "МЮ". Фото: REUTERS/Phil Noble

Трансферы "Манчестер Юнайтед"

Сэр Джим Рэтклифф вскоре возьмет на себя спортивный контроль над клубом. Сделка на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов за 25 процентов акций клуба ожидает ратификации. Именно он посоветовал "красным дьяволам" избавиться от футболистов, которые потеряли место в основе команды. Тен Хаг готов прислушаться к совету и ждет предложения по Каземиро, Санчо и Варану.

Также сообщается, что из "Юнайтед" может уйти Гарри Магуайр даже несмотря на то, что в последнее время он играет практически безупречно. В клубе хотят сократить зарплатную ведомость и избавиться от игроков, которые слишком много зарабатывают.

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