Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Манчестер Юнайтед" веде переговори про трансфер топфорварда arrow

"Манчестер Юнайтед" веде переговори про трансфер топфорварда

12 липня 2023 14:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" веде переговори про трансфер топфорварда
Ерік Тен Хаг на тренуванні "МЮ". Фото: instagram.com/manchesterunited/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво англійського клубу "Манчестер Юнайтед" веде переговори про трансфер одного з найперспективніших форвардів світу. "Червоні дияволи" готові заплатити великі гроші за результативного футболіста.

Перша пропозиція "МЮ" щодо гравця була відхилена, повідомляє Caught Offside.

Читайте також:

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг наполягає на придбанні футболіста, який міг би регулярно забивати щонайменше 15 голів за сезон. Як пріоритетну трансферну мету було обрано нападника збірної Португалії Гонсалу Рамуш.

Перша пропозиція "МЮ"

Англійський клуб уже надіслав запит до "Бенфіки" щодо трансферу 22-річного форварда. "Червоні дияволи" запропонували 50 млн євро та захисника Алекса Теллеса. Однак "орли" не погодилися на цю угоду. Керівництво "МЮ" має намір покращити свою пропозицію.

Гонсалу Рамуш
Гонсалу Рамуш святкує гол. Фото: instagram.com/goncaloramos88/

У сезоні-2022/2023 Гонсалу Рамуш зіграв 47 поєдинків за "Бенфіку" у всіх турнірах. На його рахунку 22 забиті м'ячі та десять результативних передач. До збірної Португалії футболіст їздив на Кубок Світу до Катару. У матчі 1/8 зі збірною Швейцарії він оформив хеттрик.

Нагадаємо, форвард Роман Яремчук залишає "Брюгге": є інтерес з АПЛ. 

Тренер Руслан Ротань може не поїхати на Олімпіаду у Париж. 

Суркіс знайшов новачка для "Динамо" і чекає на схвалення Луческу. 

Хавбек Михайло Мудрик визначився з майбутнім у "Челсі" після розмови з Почеттіно.

Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця. 

"ПСЖ" остаточно вирішив майбутнє Мбаппе та Неймара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз