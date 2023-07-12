"Манчестер Юнайтед" веде переговори про трансфер топфорварда

Ерік Тен Хаг на тренуванні "МЮ". Фото: instagram.com/manchesterunited/

Керівництво англійського клубу "Манчестер Юнайтед" веде переговори про трансфер одного з найперспективніших форвардів світу. "Червоні дияволи" готові заплатити великі гроші за результативного футболіста.

Перша пропозиція "МЮ" щодо гравця була відхилена, повідомляє Caught Offside.

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Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг наполягає на придбанні футболіста, який міг би регулярно забивати щонайменше 15 голів за сезон. Як пріоритетну трансферну мету було обрано нападника збірної Португалії Гонсалу Рамуш.

Перша пропозиція "МЮ"

Англійський клуб уже надіслав запит до "Бенфіки" щодо трансферу 22-річного форварда. "Червоні дияволи" запропонували 50 млн євро та захисника Алекса Теллеса. Однак "орли" не погодилися на цю угоду. Керівництво "МЮ" має намір покращити свою пропозицію.

Гонсалу Рамуш святкує гол. Фото: instagram.com/goncaloramos88/

У сезоні-2022/2023 Гонсалу Рамуш зіграв 47 поєдинків за "Бенфіку" у всіх турнірах. На його рахунку 22 забиті м'ячі та десять результативних передач. До збірної Португалії футболіст їздив на Кубок Світу до Катару. У матчі 1/8 зі збірною Швейцарії він оформив хеттрик.

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