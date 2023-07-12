"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о трансфере топ-форварда
Руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о трансфере одного из самых перспективных форвардом мира. "Красные дьяволы" готовы заплатить большие деньги за результативного футболиста.
Первое предложение "МЮ" по игроку было отклонено, сообщает Caught Offside.
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг настаивает на приобретении футболиста, который мог бы регулярно забивать не менее 15 голов за сезон. В качестве приоритетной трансферной цели был выбран нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш.
Первое предложение "МЮ"
Английский клуб уже направил запрос в "Бенфику" относительно трансфера 22-летнего форварда. "Красные дьяволы" предложили 50 млн евро и защитника Алекса Теллеса. Однако "орлы" не согласились на эту сделку. Руководство "МЮ" намерено улучшить свое предложение.
В сезоне 2022/2023 Гонсалу Рамуш сыграл 47 поединков за "Бенфику" во всех турнирах. На его счету 22 забитых мяча и десять результативных передач. В сборной Португалии футболист ездил на Кубок Мира в Катар. В матче 1/8 со сборной Швейцарии он оформил хет-трик.
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