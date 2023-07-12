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"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о трансфере топ-форварда

12 июля 2023 14:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о трансфере топ-форварда
Эрик Тен Хаг на тренировке "МЮ". Фото: instagram.com/manchesterunited/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о трансфере одного из самых перспективных форвардом мира. "Красные дьяволы" готовы заплатить большие деньги за результативного футболиста. 

Первое предложение "МЮ" по игроку было отклонено, сообщает Caught Offside.

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг настаивает на приобретении футболиста, который мог бы регулярно забивать не менее 15 голов за сезон. В качестве приоритетной трансферной цели был выбран нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш. 

Первое предложение "МЮ" 

Английский клуб уже направил запрос в "Бенфику" относительно трансфера 22-летнего форварда. "Красные дьяволы" предложили 50 млн евро и защитника Алекса Теллеса. Однако "орлы" не согласились на эту сделку. Руководство "МЮ" намерено улучшить свое предложение. 

Гонсалу Рамуш
Гонсалу Рамуш празднует гол. Фото: instagram.com/goncaloramos88/

В сезоне 2022/2023 Гонсалу Рамуш сыграл 47 поединков за "Бенфику" во всех турнирах. На его счету 22 забитых мяча и десять результативных передач. В сборной Португалии футболист ездил на Кубок Мира в Катар. В матче 1/8 со сборной Швейцарии он оформил хет-трик. 

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