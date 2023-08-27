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Манчіні офіційно став головним тренером збірної з Близького Сходу

27 серпня 2023 23:59
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Агабекян Карен
редактор
Манчіні офіційно став головним тренером збірної з Близького Сходу
Роберто Манчіні. Фото: The official account of Saudi Arabia National Football Teams
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після відходу зі збірної Італії відомий фахівець Роберто Манчіні знайшов собі нове місце роботи. Це арабська збірна.

Манчіні представлений наставником Саудівської Аравії.

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Манчіні поїхав по великі гроші

Манчіні підписав трирічний контракт із зарплатою 20 млн євро за сезон.

Зазначимо, що 58-річний фахівець лише два тижні тому подав у відставку з посади головного тренера збірної Італії, яку він тренував із 2018 року.

Разом з Манчіні Італія виграла Євро-2020 та не змогла вийти на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Його команда мала грати з Україною у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

За словами фахівця, він мав конфлікт із президентом Федерації футболу Італії Габріелем Гравіною, який нібито нав'язував йому асистентів. При цьому не було задоволено прохання Манчіні про включення до контракту можливості дострокового відходу з команди після Євро-2024.

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