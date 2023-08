Манчіні офіційно став головним тренером збірної з Близького Сходу

Роберто Манчіні. Фото: The official account of Saudi Arabia National Football Teams

Після відходу зі збірної Італії відомий фахівець Роберто Манчіні знайшов собі нове місце роботи. Це арабська збірна.

Манчіні представлений наставником Саудівської Аравії.

Раніше фахівець із скандалом залишив національну команду Італії посеред відбірного циклу на чемпіонат Європи.

شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر 🇸🇦🦅 pic.twitter.com/AhJzCl — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 27, 2023

Манчіні поїхав по великі гроші

Манчіні підписав трирічний контракт із зарплатою 20 млн євро за сезон.

Зазначимо, що 58-річний фахівець лише два тижні тому подав у відставку з посади головного тренера збірної Італії, яку він тренував із 2018 року.

Разом з Манчіні Італія виграла Євро-2020 та не змогла вийти на чемпіонат світу-2022 у Катарі. Його команда мала грати з Україною у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

За словами фахівця, він мав конфлікт із президентом Федерації футболу Італії Габріелем Гравіною, який нібито нав'язував йому асистентів. При цьому не було задоволено прохання Манчіні про включення до контракту можливості дострокового відходу з команди після Євро-2024.

