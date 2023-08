Манчини официально стал главным тренером сборной из Ближнего Востока

Роберто Манчини. Фото: The official account of Saudi Arabia National Football Teams

После ухода из сборной Италии известный специалист Роберто Манчини нашел себе новое место работы. Это арабская сборная.

Манчини представлен наставником Саудовской Аравии.

Ранее специалист со скандалом покинул национальную команду Италии посреди отборочного цикла на чемпионат Европы.

شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر 🇸🇦🦅 pic.twitter.com/AhJzClKsyf — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 27, 2023

Манчини поехал за большими деньгами

Манчини подписал трехлетний контракт с зарплатой в 20 млн евро за сезон.

Отметим, что 58-летний специалист лишь две недели назад подал в отставку с должности главного тренера сборной Италии, которую он тренировал с 2018 года.

Вместе с Манчини Италии выиграла Евро-2020 и не смогла выйти на чемпионат мира-2022 в Катаре. Его команда должна была играть с Украиной в квалификации на чемпионат Европы-2024.

По словам специалиста, у него был конфликт с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравины, который якобы навязывал ему ассистентов. При этом не была удовлетворена просьба Манчини о включении в контракт возможности досрочного ухода из команды после Евро-2024.

