Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Манчини официально стал главным тренером сборной из Ближнего Востока arrow

Манчини официально стал главным тренером сборной из Ближнего Востока

27 августа 2023 23:59
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Манчини официально стал главным тренером сборной из Ближнего Востока
Роберто Манчини. Фото: The official account of Saudi Arabia National Football Teams
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После ухода из сборной Италии известный специалист Роберто Манчини нашел себе новое место работы. Это арабская сборная.

Манчини представлен наставником Саудовской Аравии.

Читайте также:

Ранее специалист со скандалом покинул национальную команду Италии посреди отборочного цикла на чемпионат Европы.

Манчини поехал за большими деньгами

Манчини подписал трехлетний контракт с зарплатой в 20 млн евро за сезон.

Отметим, что 58-летний специалист лишь две недели назад подал в отставку с должности главного тренера сборной Италии, которую он тренировал с 2018 года.

Вместе с Манчини Италии выиграла Евро-2020 и не смогла выйти на чемпионат мира-2022 в Катаре. Его команда должна была играть с Украиной в квалификации на чемпионат Европы-2024.

По словам специалиста, у него был конфликт с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравины, который якобы навязывал ему ассистентов. При этом не была удовлетворена просьба Манчини о включении в контракт возможности досрочного ухода из команды после Евро-2024.

Напомним, Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии.

Луческу могут уволить из "Динамо" из-за громкого скандала.

Лунин уйдет из "Реала": Анчелотти сделал выбор.

Столичное "Динамо" просматривает молодого флангового форварда из Хорватии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз