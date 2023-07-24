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Мане піде з "Баварії" заради можливості грати з Роналду

24 липня 2023 14:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мане піде з "Баварії" заради можливості грати з Роналду
Садіо Мане у "Баварії". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Сенегалу Садіо Мане погодився перейти в "Аль-Наср". Він стане одноклубником Марсело Брозовича та Кріштіану Роналду.

"Баварія" зможе заробити на продажі вінгера, повідомляє L'Equipe.

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Садіо Мане вирішив переїхати до чемпіонату Саудівської Аравії. Він лише рік провів у мюнхенській "Баварії" і не вразив тренерський штаб Томаса Тухеля.

Вигідна пропозиція для Мане

Рік тому Садіо Мане перейшов до мюнхенської "Баварії" з англійського "Ліверпуля" за 32 млн євро. На "Енфілді" сенегальський футболіст провів шість років. Проте 31-річному гравцю так і не вдалося проявити себе у Німеччині. Мане зіграв лише 25 матчів у Бундеслізі, в яких забив сім голів.

Садіо Мане
Садіо Мане на тренуванні. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Навесні Садіо Мане побився з одноклубником Лероєм Сане. "Баварія" вирішила позбутися сенегальця. Незабаром надійшла пропозиція від "Аль-Насра". Клуб із Саудівської Аравії запропонував "Баварії" 40 млн євро за гравця. Сам Мане заробить стільки за кожен рік за контрактом на три сезони.

Цього літа "Аль-Наср" вже запросив Секу Фофана з "Ланса", Марсело Брозовича з "Інтера" та Алекса Теллеса з "Манчестер Юнайтед". На ці трансфери клуб витратив 50 млн євро.

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