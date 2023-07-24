Мане уйдет из "Баварии" ради возможности играть с Роналду

Садио Мане в "Баварии". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Капитан сборной Сенегала Садио Мане согласился на переход в "Аль-Наср". Он станет одноклубником Марсело Брозовича и Криштиану Роналду.

"Бавария" сможет заработать на продаже вингера, сообщает L'Equipe.

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Выгодное предложение для Мане

Год назад Садио Мане перешел в мюнхенскую "Баварию" из английского "Ливерпуля" за 32 млн евро. На "Энфилде" сенегальский футболист провел шесть лет. Однако 31-летнему игроку так и не удалось проявить себя в Германии. Мане сыграл всего 25 матчей в Бундеслиге, в которых забил семь голов.

Садио Мане на тренировке. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Весной Садио Мане подрался с одноклубником Лероем Сане. "Бавария" решила избавиться от сенегальца. Предложение от "Аль-Насра" подоспело как нельзя кстати. Клуб из Саудовской Аравии предложил "Баварии" 40 млн евро за игрока. Сам Мане заработает столько же за каждый год по контракту на три сезона.

Этим летом "Аль-Наср" уже пригласил Секу Фофана из "Ланса", Марсело Брозовича из "Интера" и Алекса Теллеса из "Манчестер Юнайтед". На эти трансферы клуб потратил в общей сложности 50 млн евро.

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