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Марлон Гомес підписав контракт з Шахтарем

26 січня 2024 21:33
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Марлон Гомес підписав контракт з Шахтарем
Марлон Гомес. Фото: ФК Шахтар
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Донецький Шахтар підписав чергового багатомільйонного бразильського новачка. 20-річний футболіст Васко Да Гама Марлон Гомес досягав результатів з молодіжною збірною Бразилії, а тепер гратиме в Україні.

Як повідомляє пресслужба "гірників", гравець отримав контракт на 5 років, передає Новини.LIVE.

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Також у ЗМІ була інформація, що український клуб віддав за центрального півзахисника 12 мільйонів євро + 4 мільйони у вигляді можливих бонусів. Але офіційно фінансові деталі угоди не повідомляються.

Раніше бразилець вихованець Васко да Гама, за першу команду якого дебютував у липні 2022 року й загалом провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м'ячі та віддавши 3 асисти.

Минулого сезону хавбек провів 27 матчів за "Васко да Гама" у всіх турнірах, відзначившись одним асистом. 

Марлон Гомес має у своєму активі виступи за збірні Бразилії від U-16 до U-23. Наразі у складі збірної Бразилії U-23 бере участь у відбірковому турнірі на Олімпійські ігри.

Знову бразильський курс

Зазначемо, до цього Шахтар придбав за 12 мільйонів євро ще одного бразильського гравця Кевіна з Палмейраса.

Нагадаємо, Трубін піде з "Бенфіки" влітку — де гратиме українець. 

"Барселона" звільнить Хаві та вже обрала нового тренера.

"Баварія" звільняє Тухеля і вже домовилась із новим тренером.

Зірки футболу зібралися на турнір до Москви — список гравців.

"Манчестер Сіті" вибрав чотирьох гравців "Жирони" для кадрового посилення.

Шовковський ввів в "Динамо" те, чого не було за Луческу — інсайд із команди.

 

Бразилія
ФК Шахтар
Футбол трансфери
УПЛ
Марлон Гомес

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