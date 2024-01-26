Марлон Гомес підписав контракт з Шахтарем

Марлон Гомес. Фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар підписав чергового багатомільйонного бразильського новачка. 20-річний футболіст Васко Да Гама Марлон Гомес досягав результатів з молодіжною збірною Бразилії, а тепер гратиме в Україні.

Як повідомляє пресслужба "гірників", гравець отримав контракт на 5 років, передає Новини.LIVE.

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Також у ЗМІ була інформація, що український клуб віддав за центрального півзахисника 12 мільйонів євро + 4 мільйони у вигляді можливих бонусів. Але офіційно фінансові деталі угоди не повідомляються.

Раніше бразилець вихованець Васко да Гама, за першу команду якого дебютував у липні 2022 року й загалом провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м'ячі та віддавши 3 асисти.

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Більше фото і новини 13-го дня зборів ⬇️https://t.co/WorAYcFY04#Shakhtar pic.twitter.com/VlEUOC2psx — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 26, 2024

Минулого сезону хавбек провів 27 матчів за "Васко да Гама" у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.

Марлон Гомес має у своєму активі виступи за збірні Бразилії від U-16 до U-23. Наразі у складі збірної Бразилії U-23 бере участь у відбірковому турнірі на Олімпійські ігри.

Знову бразильський курс

Зазначемо, до цього Шахтар придбав за 12 мільйонів євро ще одного бразильського гравця Кевіна з Палмейраса.

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