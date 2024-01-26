Марлон Гомес подписал контракт с Шахтером

Марлон Гомес. Фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер подписал очередного многомиллионного бразильского новичка. 20-летний футболист Васко Да Гама Марлон Гомес достигал результатов с молодежной сборной Бразилии, а теперь будет играть в Украине.

Как сообщает пресс-служба "горняков", игрок получил контракт на 5 лет, передает Новини.LIVE.

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Также в СМИ была информация, что украинский клуб отдал центральному полузащитнику 12 миллионов евро + 4 миллиона в виде возможных бонусов. Но официально денежные детали соглашения не сообщаются.

Ранее бразилец воспитанник Васко да Гама, за первую команду которого дебютировал в июле 2022 года и провел 45 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 ассиста.

📸 В пятницу после спарринга с «Лехом» команда провела одну тренировку в Турции 👊



Больше фото и новости 13-го дня собрания ⬇️ https://t.co/WorAYcFY04 #Shakhtar pic.twitter.com/VlEUOC2psx — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 26, 2024

В прошлом сезоне хавбек провел 27 матчей за "Васко да Гама" во всех турнирах, отличившись одним ассистом.

Марлон Гомес имеет в своем активе выступления за сборные Бразилии от U-16 до U-23. В составе сборной Бразилии U-23 участвует в отборочном турнире на Олимпийские игры.

Снова бразильский курс

Отметим, что до этого Шахтер приобрел за 12 миллионов евро еще одного бразильского игрока Кевина из Палмейраса.

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец.

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