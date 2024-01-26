Марлон Гомес подписал контракт с Шахтером
Донецкий Шахтер подписал очередного многомиллионного бразильского новичка. 20-летний футболист Васко Да Гама Марлон Гомес достигал результатов с молодежной сборной Бразилии, а теперь будет играть в Украине.
Как сообщает пресс-служба "горняков", игрок получил контракт на 5 лет, передает Новини.LIVE.
Также в СМИ была информация, что украинский клуб отдал центральному полузащитнику 12 миллионов евро + 4 миллиона в виде возможных бонусов. Но официально денежные детали соглашения не сообщаются.
Ранее бразилец воспитанник Васко да Гама, за первую команду которого дебютировал в июле 2022 года и провел 45 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 ассиста.
📸 В пятницу после спарринга с «Лехом» команда провела одну тренировку в Турции 👊— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 26, 2024
Больше фото и новости 13-го дня собрания ⬇️ https://t.co/WorAYcFY04 #Shakhtar pic.twitter.com/VlEUOC2psx
В прошлом сезоне хавбек провел 27 матчей за "Васко да Гама" во всех турнирах, отличившись одним ассистом.
Марлон Гомес имеет в своем активе выступления за сборные Бразилии от U-16 до U-23. В составе сборной Бразилии U-23 участвует в отборочном турнире на Олимпийские игры.
Снова бразильский курс
🤩 КЕВИН! 🧡 ВАУ! 💫 #Shakhtar pic.twitter.com/yxBK9Axp7b— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 26, 2024
Отметим, что до этого Шахтер приобрел за 12 миллионов евро еще одного бразильского игрока Кевина из Палмейраса.
Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" летом — где будет играть украинец.
"Барселона" уволит Хави и уже выбрала нового тренера.
"Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.
Звезды футбола собрались на турнир в Москву — список игроков.
"Манчестер Сити" выбрал четырех игроков "Жироны" для кадрового усиления.
Шовковский ввел в "Динамо" то, чего не было при Луческу — инсайд из команды.
Читайте Новини.LIVE!