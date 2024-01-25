Возвращение Марлона в Шахтер — бразилец все рассказал

Марлон во время выступлений за "Шахтер". Фото: instagram.com/marlonsantos_ms4/

Бывший полузащитник молодежной сборной Бразилии Марлон прокомментировал слухи о возвращении в донецкий "Шахтер". Права на футболиста по-прежнему принадлежат украинскому клубу.

Марлон выступает на правах аренды за бразильский "Флуминенсе", сообщает Terra.

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Центральный защитник Марлон перешел в донецкий "Шахтер" из итальянского "Сассуоло" в 2021 году. "Горняки" заплатили итальянцам шесть миллионов евро и подписали с бразильцем пятилетний контракт.

Марлон во "Флуминенсе". Фото: instagram.com/marlonsantos_ms4/

Марлон не задержался в Украине

Однако уже год спустя бразилец воспользовался разрешением ФИФА, которое позволило легионерам УПЛ приостановить контракты с местными клубами из-за войны. Марлон отыграл несколько месяцев за итальянскую "Монцу", после чего перешел на правах аренды в бразильский "Флуминенсе".

Недавно появились слухи о том, что 28-летний Марлон может вернуться в "Шахтер". Однако сам бразилец опроверг эту информацию. Он не рассматривает возможность снова надеть футболку украинского клуба.

"Это не вариант. Я хочу продолжить выступать за "Флуминенсе" в новом сезоне. Надеюсь, клубы смогут договориться о новой аренде. При всем уважении к "Шахтеру", я не могу вернуться в Украину", — рассказал Марлон.

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