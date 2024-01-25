Повернення Марлона до Шахтаря — бразилець все розповів

Марлон під час виступів за "Шахтар". Фото: instagram.com/marlonsantos_ms4/

Колишній півзахисник молодіжної збірної Бразилії Марлон прокоментував чутки про повернення донецького "Шахтаря". Права на футболіста, як і раніше, належать українському клубу.

Марлон виступає на правах оренди за бразильський "Флуміненсе", повідомляє Terra.

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Центральний захисник Марлон перейшов до донецького "Шахтаря" з італійського "Сассуоло" у 2021 році. "Гірники" заплатили італійцям шість мільйонів євро та підписали з бразильцем п'ятирічний контракт.

Марлон у "Флуміненсі". Фото: instagram.com/marlonsantos_ms4/

Марлон не затримався в Україні

Проте вже через рік бразилець скористався дозволом ФІФА, який дозволив легіонерам УПЛ призупинити контракти з місцевими клубами через війну. Марлон відіграв кілька місяців за італійську "Монцу", після чого перейшов на правах оренди до бразильського "Флуміненсе".

Нещодавно з'явилися чутки про те, що 28-річний Марлон може повернутися до "Шахтаря". Проте сам бразилець спростував цю інформацію. Він не розглядає можливість знову одягнути футболку українського клубу.

"Це не варіант. Я хочу продовжити виступати за "Флуміненсе" у новому сезоні. Сподіваюся, клуби зможуть домовитися про нову оренду. За всієї поваги до "Шахтаря", я не можу повернутися в Україну", — розповів Марлон.

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