Шахтар незабаром оголосить трансфер гравця за 16 млн євро

Півзахисник "Васко та Гами" Марлон Гомес. Фото: CBF

Донецький "Шахтар" у зимове трансферне вікно продовжуватиме підписувати дорогих гравців. Незабаром клуб оголосить про чергову покупку.

За інформацією порталу News Almirante, "гірники" домовилися із бразильським футболістом.

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За інформацією джерела, "Шахтар" домовився про трансфер із бразильським півзахисником Марлоном Гомесом. Наразі футболіст грає у "Васко да Гама".

Якщо вірити бразильським джерелам, "Шахтар" заплатить за футболіста 12 млн євро гарантованої виплати та 4 млн євро бонусами. На цю мить трансфер перебуває на завершальній стадії.

Зазначимо, що раніше "Шахтар" купив бразильця Кевіна з "Палмейрасу" за 12 млн євро та солідний бонус.

20-річний центральний півзахисник за свою кар'єру зіграв 54 матчі, в яких забив п'ять голів і зробив чотири асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 6 млн євро.

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