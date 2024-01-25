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Шахтар незабаром оголосить трансфер гравця за 16 млн євро

25 січня 2024 10:50
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар незабаром оголосить трансфер гравця за 16 млн євро
Півзахисник "Васко та Гами" Марлон Гомес. Фото: CBF
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" у зимове трансферне вікно продовжуватиме підписувати дорогих гравців. Незабаром клуб оголосить про чергову покупку.

За інформацією порталу News Almirante, "гірники" домовилися із бразильським футболістом.

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За інформацією джерела, "Шахтар" домовився про трансфер із бразильським півзахисником Марлоном Гомесом. Наразі футболіст грає у "Васко да Гама".

Якщо вірити бразильським джерелам, "Шахтар" заплатить за футболіста 12 млн євро гарантованої виплати та 4 млн євро бонусами. На цю мить трансфер перебуває на завершальній стадії.

Зазначимо, що раніше "Шахтар" купив бразильця Кевіна з "Палмейрасу" за 12 млн євро та солідний бонус.

20-річний центральний півзахисник за свою кар'єру зіграв 54 матчі, в яких забив п'ять голів і зробив чотири асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 6 млн євро.

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футбол
Бразилія
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Марлон Гомес

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