Шахтар незабаром оголосить трансфер гравця за 16 млн євро
Донецький "Шахтар" у зимове трансферне вікно продовжуватиме підписувати дорогих гравців. Незабаром клуб оголосить про чергову покупку.
За інформацією порталу News Almirante, "гірники" домовилися із бразильським футболістом.
Кого купить "Шахтар"
За інформацією джерела, "Шахтар" домовився про трансфер із бразильським півзахисником Марлоном Гомесом. Наразі футболіст грає у "Васко да Гама".
Якщо вірити бразильським джерелам, "Шахтар" заплатить за футболіста 12 млн євро гарантованої виплати та 4 млн євро бонусами. На цю мить трансфер перебуває на завершальній стадії.
Зазначимо, що раніше "Шахтар" купив бразильця Кевіна з "Палмейрасу" за 12 млн євро та солідний бонус.
20-річний центральний півзахисник за свою кар'єру зіграв 54 матчі, в яких забив п'ять голів і зробив чотири асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 6 млн євро.
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