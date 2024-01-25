Шахтер вскоре объявит трансфер игрока за 16 млн евро

Полузащитник "Васко да Гамы" Марлон Гомес. Фото: CBF

Донецкий "Шахтер" в зимнее трансферное окно продолжит подписывать дорогих игроков. Вскоре клуб объявит об очередной покупке.

По информации портала News Almirante, "горняки" договорились с бразильским футболистом.

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По информации источника, "Шахтер" договорился о трансфере с бразильским полузащитником Марлоном Гомесом. Сейчас футболист играет в "Васко да Гама".

Если верить бразильским источникам, "Шахтер" заплатит за футболиста 12 млн евро гарантированной выплаты и 4 млн евро бонусами. На текущий момент трансфер находится на завершающей стадии.

Отметим, что ранее "Шахтер" купил бразильца Кевина из "Палмейраса" за 12 млн евро и солидный бонус.

20-летний центральный полузащитник за свою карьеру сыграл 54 матча, в которых забил пять голов и сделал четыре ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 6 млн евро.

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