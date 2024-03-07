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Марта Костюк відповіла на пропозицію знятися у відвертій фотосесії

7 березня 2024 15:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Марта Костюк відповіла на пропозицію знятися у відвертій фотосесії
Марта Костюк на корті. Фото: instagram.com/martakostyuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відома українська тенісистка Марта Костюк поділилася думкою про відверті знімки. Киянка розповіла, у якій фотосесії готова знятися.

Костюк зізналася у тому, що цінує естетику тіла, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Марта Костюк залишається однією із найсильніших українських тенісисток. На початку 2024 року спортсменка піднялася на 28 місце у світовому рейтингу. Кар'єра 21-річної Костюк у розпалі, а персональна армія її вболівальників збільшується з кожним місяцем.

Марта Костюк
Марта Костюк на відпочинку. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Чи зніматиметься Костюк оголеною?

Киянка активно працює над своїми акаунтами у соціальних мережах та регулярно радує фанів новими фотографіями. Деякі їх виходять досить відвертими. При цьому Костюк переконана, що ніколи не братиме участі у фотосесії у стилі "ню".

Марта Костюк
Марта Костюк на Мальдівах. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Марта розповіла, що ще не отримувала пропозицій щодо роботи над такими проєктами. Спортсменка зізналася, що любить естетичні фотосесії, в яких немає місця вульгарності.

Тенісистка не виключає, що погодиться знятися у проєкті, який зможе передати естетику атлетичного тіла.

Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

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спорт
Теніс
Марта Костюк
відверті фото
українські тенісисти

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