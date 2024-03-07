Марта Костюк відповіла на пропозицію знятися у відвертій фотосесії

Марта Костюк на корті. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Відома українська тенісистка Марта Костюк поділилася думкою про відверті знімки. Киянка розповіла, у якій фотосесії готова знятися.

Костюк зізналася у тому, що цінує естетику тіла, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Марта Костюк залишається однією із найсильніших українських тенісисток. На початку 2024 року спортсменка піднялася на 28 місце у світовому рейтингу. Кар'єра 21-річної Костюк у розпалі, а персональна армія її вболівальників збільшується з кожним місяцем.

Марта Костюк на відпочинку. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Чи зніматиметься Костюк оголеною?

Киянка активно працює над своїми акаунтами у соціальних мережах та регулярно радує фанів новими фотографіями. Деякі їх виходять досить відвертими. При цьому Костюк переконана, що ніколи не братиме участі у фотосесії у стилі "ню".

Марта Костюк на Мальдівах. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Марта розповіла, що ще не отримувала пропозицій щодо роботи над такими проєктами. Спортсменка зізналася, що любить естетичні фотосесії, в яких немає місця вульгарності.

Тенісистка не виключає, що погодиться знятися у проєкті, який зможе передати естетику атлетичного тіла.

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