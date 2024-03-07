Марта Костюк ответила на предложение сняться в откровенной фотосессии

Марта Костюк на корте. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Известная украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мнением об откровенных снимках. Киевлянка рассказала, в какой фотосессии готова сняться.

Костюк призналась в том, что ценит эстетику тела, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

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Марта Костюк остается одной из сильнейших украинских теннисисток. В начале 2024 года спортсменка поднялась на 28 место в мировом рейтинге. Карьера 21-летней Костюк в разгаре, а персональная армия ее болельщиков увеличивается с каждым месяцем.

Марта Костюк на отдыхе. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Будет ли Костюк сниматься обнаженной?

Киевлянка активно работает над своими аккаунтами в социальных сетях и регулярно радует фанов новыми фотографиями. Некоторые из них получаются достаточно откровенными. При этом Костюк убеждена, что никогда не примет участия в фотосессии в стиле "ню".

Марта Костюк на Мальдивах. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Марта рассказала, что еще не получала предложений о работе над такими проектами. Спортсменка призналась в том, что любит эстетические фотосессии, в которых нет места пошлости.

Теннисистка не исключает, что согласиться сняться в проекте, который сможет передать эстетику атлетического тела.

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