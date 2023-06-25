Марта Костюк виграла парний турнір з Крейчиковою та повторила унікальне досягнення

Марта Костюк та Барбара Крейчикова. Фото: Instagram/martakostyuk

У неділю, 25 червня, у Бірмінгемі відбувся фінальний поєдинок турніру WTA парного розряду. У фіналі дует другої ракетки України Марти Костюк та 12-ї ракетки світу Барбари Крейчикової переграли Сторм Сандерс та Алішу Паркс.

Подробиці протистояння та рекорд українки, в матеріалі Новини.LIVE.

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Команда Марти досить легко обіграла своїх опоненток: вони забрали перший сет з рахунком 6:2, а другої тенісистки довели до тай-брейку, де Костюк та Крейчикова перемогли та здобули трофей.

Зазначимо, що Костюк та Крейчикова вперше зіграли разом. Протягом фінальної зустрічі тенісистки подали три ейси і припустилися стільки ж подвійних помилок, реалізували 4 з 7 брейк-поїнтів та програли два гейми на своїх подачах.

На шляху до перемоги у турнірі вони здолали Оксану Калашникову/Ірину Шиманович – 6:7(4), 6:4, 10-6, Фрею Крісті/Алі Коллінс – 6:3, 5:7, 10-5, Магду Лінетт/Бернарду Пера – 6:3, 6:4, Сторм Гантер/Аліша Паркс – 6:2, 7:6(7)

Третій фінал для Костюк

Костюк провела третій парний фінал на рівні WTA та виграла другий титул. У 2021 році Марта разом із Людмилою Кіченок зіграла у вирішальному матчі на Тенерифе (WTA 250), а минулого сезону разом із чешкою Терезою Мартінцовою перемогла у Порторожі (WTA 250).

У поточному сезоні лише двом тенісисткам вдавалося виграти мінімум один титул в одиночному і парному розрядах – це Барбара Крейчикова та Коко Гауфф. Минулого сезону такий результат змогли показати одразу 12 тенісисток.

Rothesay Classic Dubs Champions! 👏 🏆@BKrejcikova and @marta_kostyuk defeat Parks and Hunter 6-2, 7-6(7) to take home the title at Birmingham! #RothesayClassic pic.twitter.com/q4uGEo57yo — wta (@WTA) June 25, 2023

Марта Костюк також стала першою українською тенісисткою, яка виграла один титул в одиночному і парному розрядах в одному сезоні з 2015 року, коли Еліна Світоліна перемогла на змаганнях у Марракеші (одиночний розряд) і Стамбулі (парний).

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