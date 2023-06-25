Марта Костюк выиграла парный турнир с Крейчиковой и повторила уникальное достижение

Марта Костюк та Барбара Крейчикова. Фото: Instagram/martakostyuk

В воскресенье, 25 июня, в Бирмингеме прошел финальный поединок турнира WTA парного разряда. В финале дуэт второй ракетки Украины Марты Костюк и 12-й ракетки мира Барбары Крейчиковой обыграли Сторм Сандерс и Алишу Паркс.

Подробности противостояния и рекорд украинки, в материале Новини.LIVE.

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Команда Марты довольно легко обыграла своих оппоненток: они забрали первый сет со счетом 6:2, а вторую теннисистку довели до тай-брейка, где Костюк и Крейчикова победили и завоевали трофей.

Отметим, что Костюк и Крейчикова впервые сыграли вместе. В течение финальной встречи теннисистки подали три эйса и допустили столько же двойных ошибок, реализовали 4 из 7 брейк-поинтов и проиграли два гейма на своих подачах.

По пути к победе в турнире они одолели Оксану Калашникову/Ирину Шиманович – 6:7(4), 6:4, 10-6, Фрею Кристи/Али Коллинс – 6:3, 5:7, 10-5, Магду Линетт/ Бернарду Пера – 6:3, 6:4, Сторм Гантер/Алиша Паркс – 6:2, 7:6(7)

Третий финал для Костюк

Костюк провела третий парный финал на уровне WTA и выиграла второй титул. В 2021 году Марта вместе с Людмилой Киченок сыграла в решающем матче на Тенерифе (WTA 250), а в прошлом сезоне вместе с чешкой Терезой Мартинцовой победила в Портороже (WTA 250).

В текущем сезоне только двум теннисисткам удавалось выиграть минимум один титул в одиночном и парном разрядах – Барбара Крейчикова и Коко Гауфф. В прошлом сезоне такой результат смогли показать сразу 12 теннисисток.

Марта Костюк также стала первой украинской теннисисткой, выигравшей один титул в одиночном и парном разрядах в одном сезоне с 2015 года, когда Элина Свитолина победила на соревнованиях в Марракеше (одиночный разряд) и Стамбуле (парный).

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