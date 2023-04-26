Матч проти збірної України буде особливим – тренер Німеччини Флік про майбутню гру

Наставник Бундестіму каже, що потрібно багато працювати. Фото: dfb.de

Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік прокоментував майбутній товариський матч з командою України, який відбудеться влітку. За словами наставника Бундестіму, ця зустріч буде особливою.

Коментарі коуча щодо цього матчу й загалом червневого збору для Німецького футбольного союзу (DFB), передає УАФ.

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"Ми проведемо цей особливий матч проти України, а потім у спарингах на нас чекатимуть ще два сильні суперники — Польща та Колумбія. У цих товариських поєдинках ми хочемо розвинути те, що команда продемонструвала в другому таймі контрольного матчу з Бельгією.

Deutschland - Ukraine 🇩🇪🇺🇦

1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ | 12. Juni 2023 | Bremen



Polen - Deutschland 🇵🇱🇩🇪

16. Juni 2023, 20:45 Uhr | Warschau | ARD



Deutschland - Kolumbien 🇩🇪🇨🇴

20. Juni 2023, 20:45 Uhr | Gelsenkirchen | RTL



ℹ️ Ticketverkauf ab Mittwoch.#DFBTEAM #1000 | 📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/qA5oL91jJe — DFB-Team (@DFB_Team) April 24, 2023

Перші пів години показали, що нам потрібно ще багато працювати, щоб вийти у фінал чемпіонату Європи. Але якщо команда правильно засвоїть урок і зіграє так, як протягом наступних 60 хвилин, міцно захищаючись та сміливо йдучи вперед, уболівальники нас підтримають, і весь стадіон буде з нами. Ми дуже чітко відчули цю підтримку в Кельні та хочемо взяти цей імпульс із собою на наступні три поєдинки", – каже Флік.

1000-й матч для Бундестіму

Українська збірна зіграє проти німців перед червневими матчами відбору Євро-2024. Гра відбудеться 12 червня у Бремені на Везерштадіоні. В цьому місті Бундестім не грав с 2012 року.

Для Німеччини це буде 1000 матч національної команди в історії. Перший матч збірна Німеччини провела у 1908 році проти Швейцарії.

Для збірної України матч проти німецької команди має стати етапом підготовки до двох матчів відбору Євро-2024 – проти Північної Македонії та Мальти, які відбудуться 16 червня та 19 червня відповідно.

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