Матч против сборной Украины будет особенным – тренер Германии Флик о предстоящей игре

Наставник Бундестима говорит, что нужно много работать. Фото: dfb.de

Главный тренер сборной Германии Ганс-Дитер Флик прокомментировал будущий товарищеский матч с командой Украины, который состоится летом. По словам наставника Бундестима, эта встреча будет особенной.

Комментарии коуча по этому матчу и в целом июньского сбора для Немецкого футбольного союза (DFB), передает УАФ.

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"Мы проведем этот особый матч против Украины, а затем в спаррингах нас будут ждать еще два сильных соперника — Польша и Колумбия. В этих товарищеских поединках мы хотим развить то, что команда продемонстрировала во втором тайме контрольного матча с Бельгией.

Deutschland - Украина 🇩🇪🇺🇦

1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ | 12. Juni 2023 | Bremen



Polen - Deutschland 🇵🇱🇩🇪

16. Juni 2023, 20:45 Uhr | Warschau | ARD



Deutschland - Kolumbien 🇩🇪🇨🇴

20. Juni 2023, 20:45 Uhr | Гелсенкирхен | RTL



ℹ️ Ticketverkauf ab Mittwoch. #DFBTEAM #1000 | 📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/qA5oL91jJe — DFB-Team (@DFB_Team) April 24, 2023

Первые полчаса показали, что нам нужно еще много работать, чтобы выйти в финал чемпионата Европы. Но если команда правильно усвоит урок и сыграет так, как в течение следующих 60 минут, крепко защищаясь и смело продвигаясь вперед, болельщики нас поддержат, и весь стадион будет с нами. Мы очень четко почувствовали эту поддержку в Кельне и хотим взять этот импульс с собой на следующие три поединка", – говорит Флик.

1000-й матч для Бундестима

Украинская сборная сыграет против немцев перед июньскими матчами отбора Евро-2024. Игра состоится 12 июня в Бремене на Везерштадионе. В этом городе Бундестим не играл с 2012 года.

Для Германии это будет 1000 матч национальной команды в истории. Первый матч сборная Германии провела в 1908 против Швейцарии.

Для сборной Украины матч против немецкой команды должен стать этапом подготовки к двум матчам отбора Евро-2024 – против Северной Македонии и Мальты, которые состоятся 16 июня и 19 июня соответственно.

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