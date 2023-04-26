Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Матч против сборной Украины будет особенным: тренер Германии Флик о предстоящей игре arrow

Матч против сборной Украины будет особенным: тренер Германии Флик о предстоящей игре

26 апреля 2023 21:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Матч против сборной Украины будет особенным – тренер Германии Флик о предстоящей игре
Наставник Бундестима говорит, что нужно много работать. Фото: dfb.de
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер сборной Германии Ганс-Дитер Флик прокомментировал будущий товарищеский матч с командой Украины, который состоится летом. По словам наставника Бундестима, эта встреча будет особенной.

Комментарии коуча по этому матчу и в целом июньского сбора для Немецкого футбольного союза (DFB), передает УАФ.

Читайте также:

"Мы проведем этот особый матч против Украины, а затем в спаррингах нас будут ждать еще два сильных соперника — Польша и Колумбия. В этих товарищеских поединках мы хотим развить то, что команда продемонстрировала во втором тайме контрольного матча с Бельгией.

Первые полчаса показали, что нам нужно еще много работать, чтобы выйти в финал чемпионата Европы. Но если команда правильно усвоит урок и сыграет так, как в течение следующих 60 минут, крепко защищаясь и смело продвигаясь вперед, болельщики нас поддержат, и весь стадион будет с нами. Мы очень четко почувствовали эту поддержку в Кельне и хотим взять этот импульс с собой на следующие три поединка", – говорит Флик.

1000-й матч для Бундестима

Украинская сборная сыграет против немцев перед июньскими матчами отбора Евро-2024. Игра состоится 12 июня в Бремене на Везерштадионе. В этом городе Бундестим не играл с 2012 года.

Для Германии это будет 1000 матч национальной команды в истории. Первый матч сборная Германии провела в 1908 против Швейцарии.

Для сборной Украины матч против немецкой команды должен стать этапом подготовки к двум матчам отбора Евро-2024 – против Северной Македонии и Мальты, которые состоятся 16 июня и 19 июня соответственно.

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его клуб не отказался от идеи пригласить лидера "Тоттенгема" Харри Кейна .

Напомним, гражданская жена Криштиану Роналду снова удивила своим видом. Джорджина Родригес показала фотографии, на которых позирует в откровенном наряде.

"Динамо" потеряло еще одного форварда - игроку придется снова лечь под нож.

"МЮ" подпишет чемпиона мира в составе Аргентины. Громкий трансфер состоится летом.

Самая горячая спортсменка мира Алика Шмидт показала идеальную фигуру в желтом купальнике.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас