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Матвієнко пропустить матч проти збірної Італії: стала відома причина

12 вересня 2023 16:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Матвієнко пропустить матч проти збірної Італії: стала відома причина
Микола Матвієнко дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/koliamatvienko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров буде змушений обійтися без одного із провідних гравців у найближчому матчі. Микола Матвієнко не допоможе своїй національній команді у поєдинку проти Італії.

Захисник "Шахтаря" отримав травму у попередній грі, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Микола Матвієнко став однією з найважчих втрат для збірної України. Основний захисник команди не вийде на поле у найважливішому поєдинку команди Сергія Реброва, який має зіграти в гостях проти Італії.

Микола Матвієнко
Матвієнко та Степаненко у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine

Причина відсутності Матвієнка у заявці

Захисник донецького "Шахтаря" отримав травму у попередньому матчі збірної України. Він не зумів дограти до кінця поєдинок проти Англії у Польщі. Микола Матвієнко залишився у таборі національної команди, щоб підтримати партнерів, але на поле "Сан-Сіро" він не вийде.

У Матвієнка загострення хронічної проблеми ахіллових сухожиль. Він може тренуватись, але лікарі національної команди забороняють йому грати.

Поєдинок збірних Італії та України відбудеться 12 вересня о 21:45 за київським часом. Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію поєдинку.

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