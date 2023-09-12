Матвієнко пропустить матч проти збірної Італії: стала відома причина

Микола Матвієнко дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/koliamatvienko/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров буде змушений обійтися без одного із провідних гравців у найближчому матчі. Микола Матвієнко не допоможе своїй національній команді у поєдинку проти Італії.

Захисник "Шахтаря" отримав травму у попередній грі, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Микола Матвієнко став однією з найважчих втрат для збірної України. Основний захисник команди не вийде на поле у найважливішому поєдинку команди Сергія Реброва, який має зіграти в гостях проти Італії.

Матвієнко та Степаненко у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine

Причина відсутності Матвієнка у заявці

Захисник донецького "Шахтаря" отримав травму у попередньому матчі збірної України. Він не зумів дограти до кінця поєдинок проти Англії у Польщі. Микола Матвієнко залишився у таборі національної команди, щоб підтримати партнерів, але на поле "Сан-Сіро" він не вийде.

У Матвієнка загострення хронічної проблеми ахіллових сухожиль. Він може тренуватись, але лікарі національної команди забороняють йому грати.

Поєдинок збірних Італії та України відбудеться 12 вересня о 21:45 за київським часом. Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію поєдинку.

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