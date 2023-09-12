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Матвиенко пропустит матч против сборной Италии: стала известна причина

12 сентября 2023 16:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Матвиенко пропустит матч против сборной Италии: стала известна причина
Николай Матвиенко благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/koliamatvienko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров будет вынужден обойтись без одного из ведущих игроков в ближайшем матче. Николай Матвиенко не поможет своей национальной команде в поединке против Италии.

Защитник "Шахтера" получил травму в предыдущей игре, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола

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Николай Матвиенко стал одной из самых тяжелых потерь для сборной Украины. Основной защитник команды не выйдет на поле в важнейшем поединке команды Сергея Реброва, которой предстоит сыграть в гостях против Италии. 

Николай Матвиенко
Матвиенко и Степаненко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine

Причина отсутствия Матвиенко в заявке 

Защитник донецкого "Шахтера" получил травму в предыдущем матче сборной Украины. Он не сумел доиграть до конца поединок против Англии в Польше. Николай Матвиенко остался в лагере национальной команды, чтобы поддержать партнеров, но на поле "Сан-Сиро" он не выйдет. 

У Матвиенко обострение хронической проблемы ахилловых сухожилий. Он может тренироваться, но врачи национальной команды запрещают ему играть. 

Поединок сборных Италии и Украины пройдет 12 сентября в 21:45 по киевскому времени. Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию поединка. 

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