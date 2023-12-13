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Мбаппе вирішив вкотре кинути Реал

13 грудня 2023 18:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе вирішив вкотре кинути Реал
Вінгер "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький вінгер "ПСЖ" Кіліан Мбаппе влітку не перейде до мадридського "Реалу". Гравець вкотре змінив рішення.

Мбаппе вибрав катарські нафтові гроші, повідомило El Chiringuito TV.

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Як стало відомо, "ПСЖ" почало вмовляти футболіста залишитися в клубі та заради цього робить казкові пропозиції.

За інформацією джерел, Кіліан готовий підписати новий контракт із паризьким клубом та відмовити "Реалу", з яким майже домовився.

Зазначимо, що "Реал" намагається підвищувати ставки. Тому готує одну дуже щедру та єдину пропозицію і потім дасть Мбаппе кілька тижнів на роздуми. Якщо гравець відмовить, то більше ніколи не перейде в мадридський клуб.

Мбаппе в поточному сезоні в 19 матчах забив 18 голів і зробив два асисти.

Влітку 2024 року Мбаппе стане вільним агентом. "ПСЖ" хоче зберегти гравця, але на нього претендують "Ліверпуль" та "Реал".

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