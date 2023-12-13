Мбаппе вирішив вкотре кинути Реал

Вінгер "ПСЖ" Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Французький вінгер "ПСЖ" Кіліан Мбаппе влітку не перейде до мадридського "Реалу". Гравець вкотре змінив рішення.

Мбаппе вибрав катарські нафтові гроші, повідомило El Chiringuito TV.

Читайте також:

Чому "Реал" знову залишиться біля розбитого корита

Як стало відомо, "ПСЖ" почало вмовляти футболіста залишитися в клубі та заради цього робить казкові пропозиції.

За інформацією джерел, Кіліан готовий підписати новий контракт із паризьким клубом та відмовити "Реалу", з яким майже домовився.

Зазначимо, що "Реал" намагається підвищувати ставки. Тому готує одну дуже щедру та єдину пропозицію і потім дасть Мбаппе кілька тижнів на роздуми. Якщо гравець відмовить, то більше ніколи не перейде в мадридський клуб.

Мбаппе в поточному сезоні в 19 матчах забив 18 голів і зробив два асисти.

Влітку 2024 року Мбаппе стане вільним агентом. "ПСЖ" хоче зберегти гравця, але на нього претендують "Ліверпуль" та "Реал".

Нагадаємо, Віталій Миколенко розповів, що йому раніше заважало грати, як зараз.

Карім Бензема перевершив досягнення Мессі та Роналду.

Джерело стверджує, що у Віктора Циганкова у "Жироні" є клаусула.

Інтерес до Артема Довбика підтвердили ще два європейські гранди.

Футболіст "Динамо" увійшов до списку найшвидших гравців у світі.

Гвардіола назвав "Жирону" першою командою Каталонії.