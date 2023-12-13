Мбаппе решил в очередной раз кинуть Реал

Вингер "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Французский вингер "ПСЖ" Килиан Мбаппе летом не перейдет в мадридский "Реал". Игрок в очередной раз изменил решение.

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Как стало известно, "ПСЖ" начало уговаривать футболиста остаться в клубе и ради этого делает сказочные предложения.

По информации источников, Килиан готов подписать новый контракт с парижским клубом и отказать "Реалу", с которым почти договорился.

Отметим, что "Реал" также пытается повышать ставки. Поэтому готовит одно очень щедрое и единственное предложение и затем даст Мбаппе несколько недель на раздумья. Если игрок откажет, то больше никогда в не перейдет в мадридский клуб.

Мбаппе в текущем сезоне в 19 матчах забил 18 голов и сделал два ассиста.

Летом 2024 года Мбаппе станет свободным агентом. "ПСЖ" хочет сохранить игрока, но на него претендуют "Ливерпуль" и "Реал".

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