Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мбаппе решил в очередной раз кинуть Реал arrow

Мбаппе решил в очередной раз кинуть Реал

13 декабря 2023 18:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе решил в очередной раз кинуть Реал
Вингер "ПСЖ" Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский вингер "ПСЖ" Килиан Мбаппе летом не перейдет в мадридский "Реал". Игрок в очередной раз изменил решение.

Мбаппе выбрал катарские нефтяные деньги, сообщило El Chiringuito TV.

Читайте также:

Почему "Реал" снова останется у разбитого корыта

Как стало известно, "ПСЖ" начало уговаривать футболиста остаться в клубе и ради этого делает сказочные предложения.

По информации источников, Килиан готов подписать новый контракт с парижским клубом и отказать "Реалу", с которым почти договорился.

Отметим, что "Реал" также пытается повышать ставки. Поэтому готовит одно очень щедрое и единственное предложение и затем даст Мбаппе несколько недель на раздумья. Если игрок откажет, то больше никогда в не перейдет в мадридский клуб.

Мбаппе в текущем сезоне в 19 матчах забил 18 голов и сделал два ассиста.

Летом 2024 года Мбаппе станет свободным агентом. "ПСЖ" хочет сохранить игрока, но на него претендуют "Ливерпуль" и "Реал".

Напомним, Виталий Миколенко рассказал, что ему раньше мешало играть, как сейчас.

Карим Бензема превзошел достижения Месси и Роналду.

Источник утверждает, что у Виктора Цыганкова в "Жироне" есть клаусула.

Интерес к Артему Довбику подтвердили еще два европейских гранда.

Футболист "Динамо" вошел в список самых быстрых игроков в мире.

Гвардиола назвал "Жирону" первой командой Каталонии.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме