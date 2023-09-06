Медведєв опинився в епіцентрі скандалу через піратські трансляції на US Open

Данило Медведєв святкує перемогу. Фото: Reuters/Geoff Burke

Відомий тенісист Данило Медведєв може бути виключений із турнірної сітки Відкритого чемпіонату США (US Open). Росіянин зізнався, що дивиться поєдинки у незаконний спосіб.

Медведєв використовує піратські трансляції, повідомляє Mirror.

Читайте також:

Третя ракетка світу Данило Медведєв успішно виступає на US Open. Проте серйозний скандал, який спровокувало висловлювання тенісиста, може вплинути на його турнірні перспективи.

Що зробив Медведєв

Російський тенісист заявив, що йому складно дивитись матчі по телевізору. 27-річний Медведєв зізнався, що використовує "інші способи перегляду".

Проблема полягає в тому, що ці способи є нелегальними. Йдеться про піратські текстові трансляції, які здійснюють спеціальні ресурси в інтернеті.

Данило Медведєв відбиває м'яч. Фото: Reuters/Geoff Burke

У США дуже серйозно ставляться до порушення прав чужої власності, і довкола висловлювання Медведєва вже спалахнув скандал. Пролунали заклики щодо дискваліфікації росіянина.

Поки що до Данила Медведєва не було застосовано жодного покарання. У чвертьфіналі US Open він зіграє зі співвітчизником Андрієм Рубльовим (шоста ракетка світу).

Нагадаємо, Луческу звільнять із "Динамо": хто замінить румунського тренера.

У "Динамо" новий капітан: це не Ярмоленко.

Артем Довбик може переїхати до Англії: українцем цікавиться відомий клуб.

У "Манчестер Сіті" відреагували на можливий відхід Гвардіоли.

Кривцов розповів, як Мессі підтримує Україну.

Віктор Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець.