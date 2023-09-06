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Медведєв опинився в епіцентрі скандалу через піратські трансляції на US Open

6 вересня 2023 11:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Медведєв опинився в епіцентрі скандалу через піратські трансляції на US Open
Данило Медведєв святкує перемогу. Фото: Reuters/Geoff Burke
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий тенісист Данило Медведєв може бути виключений із турнірної сітки Відкритого чемпіонату США (US Open). Росіянин зізнався, що дивиться поєдинки у незаконний спосіб.

Медведєв використовує піратські трансляції, повідомляє Mirror.

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Третя ракетка світу Данило Медведєв успішно виступає на US Open. Проте серйозний скандал, який спровокувало висловлювання тенісиста, може вплинути на його турнірні перспективи.

Що зробив Медведєв

Російський тенісист заявив, що йому складно дивитись матчі по телевізору. 27-річний Медведєв зізнався, що використовує "інші способи перегляду".

Проблема полягає в тому, що ці способи є нелегальними. Йдеться про піратські текстові трансляції, які здійснюють спеціальні ресурси в інтернеті.

Данило Медведєв
Данило Медведєв відбиває м'яч. Фото: Reuters/Geoff Burke

У США дуже серйозно ставляться до порушення прав чужої власності, і довкола висловлювання Медведєва вже спалахнув скандал. Пролунали заклики щодо дискваліфікації росіянина.

Поки що до Данила Медведєва не було застосовано жодного покарання. У чвертьфіналі US Open він зіграє зі співвітчизником Андрієм Рубльовим (шоста ракетка світу).

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