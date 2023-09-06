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Медведев оказался в эпицентре скандала из-за пиратских трансляций на US Open

6 сентября 2023 11:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Медведев оказался в эпицентре скандала из-за пиратских трансляций на US Open
Даниил Медведев празднует победу. Фото: Reuters/Geoff Burke
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный теннисист Даниил Медведев может быть исключен из турнирной сетки Открытого чемпионата США (US Open). Россиянин признался, что смотрит поединки незаконным способом. 

Медведев использует пиратские трансляции, сообщает Mirror

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Третья ракетка мира Даниил Медведев успешно выступает на US Open. Однако серьезный скандал, который спровоцировало высказывание теннисиста, может повлиять на его турнирные перспективы. 

Что сделал Медведев 

Российский теннисист заявил, что ему сложно смотреть матчи по телевизору. 27-летний Медведев признался, что использует "другие способы просмотра". 

Проблема состоит в то, что эти самые способы являются нелегальными. Речь идет о пиратских текстовых трансляциях, которые осуществляют специальные ресурсы в интернете. 

Даниил Медведев
Даниил Медведев отбивает мяч. Фото: Reuters/Geoff Burke

В США очень серьезно относятся к нарушению прав чужой собственности, и вокруг высказывания Медведева уже разгорелся скандал. Прозвучали призывы о дисквалификации россиянина. 

Пока к Даниилу Медведеву не было применено никакого наказания. В четвертьфинале US Open он сыграет с соотечественником Андреем Рублевым (шестая ракетка мира). 

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