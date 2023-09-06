Медведев оказался в эпицентре скандала из-за пиратских трансляций на US Open

Даниил Медведев празднует победу. Фото: Reuters/Geoff Burke

Известный теннисист Даниил Медведев может быть исключен из турнирной сетки Открытого чемпионата США (US Open). Россиянин признался, что смотрит поединки незаконным способом.

Медведев использует пиратские трансляции, сообщает Mirror.

Читайте также:

Третья ракетка мира Даниил Медведев успешно выступает на US Open. Однако серьезный скандал, который спровоцировало высказывание теннисиста, может повлиять на его турнирные перспективы.

Что сделал Медведев

Российский теннисист заявил, что ему сложно смотреть матчи по телевизору. 27-летний Медведев признался, что использует "другие способы просмотра".

Проблема состоит в то, что эти самые способы являются нелегальными. Речь идет о пиратских текстовых трансляциях, которые осуществляют специальные ресурсы в интернете.

Даниил Медведев отбивает мяч. Фото: Reuters/Geoff Burke

В США очень серьезно относятся к нарушению прав чужой собственности, и вокруг высказывания Медведева уже разгорелся скандал. Прозвучали призывы о дисквалификации россиянина.

Пока к Даниилу Медведеву не было применено никакого наказания. В четвертьфинале US Open он сыграет с соотечественником Андреем Рублевым (шестая ракетка мира).

Напомним, Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера.

У "Динамо" новый капитан: это не Ярмоленко.

Артем Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб.

В "Манчестер Сити" отреагировали на возможный уход Гвардиолы.

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину.

Виктор Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец.