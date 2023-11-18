Мельгоса залишився не надто задоволений перемогою над Люксембургом

Унаї Мельгоса. Фото: twimg.com

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса не дивлячись на впевнену перемогу над командою Люксембургу з рахунком 4:0 все одно залишився не до кінця задоволений грою підопічних. За словами наставниками треба було більше додати в першому таймі.

Про це іспанський фахівець заявив в інтерв’ю Суспільне.Спорт, передає Новини.LIVE.

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"Рахунком ми задоволені. А про матч і як ми грали – є деякі моменти. У другому таймі були агресивніші. Ну і нам пощастило, що вони були без одного гравця. Але я вважаю, що у другому таймі зробили один крок уперед, зіграли значно краще, ніж у першому. Ми мали шанси й в першому, і в другому таймах, але шанси у першому мені сподобалися не так сильно, як у другому. Просив футболістів більш атакувальної гри, і це спрацювало у другому таймі", — сказав Унаї.

Додали в другому таймі

При цьому фахівець відзначив, що український колектив значно додав після перерви.

"Я не повністю задоволений. Є деякі моменти, над якими нам треба працювати, але я знаю над чим. З іншого боку, гравці моєї команди дуже відкриті для того, щоб спробувати щось нове. Особливо у другому таймі: попри те, що їх було менше, ми все одно зіграли краще, ніж у першому. Зробили цей крок уперед у порівнянні з першим таймом. Це не фінальний наш крок, є ще кілька, які ми маємо зробити, але це було непогано", — відзначив Мельгоса.

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