Мельгоса остался не слишком доволен победой над Люксембургом

Унаи Мельгоса. Фото: twimg.com

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса, несмотря на уверенную победу над командой Люксембурга со счетом 4:0, все равно остался не до конца доволен игрой подопечных. По словам наставниками, нужно было больше добавить в первом тайме.

Об этом испанский специалист заявил в интервью Суспільне.Спорт, передает Новини.LIVE.

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"Счетом мы довольны. А о матче и как мы играли – есть некоторые моменты. Во втором тайме были более агрессивные. Ну и нам повезло, что они были без одного игрока. Но я считаю, что во втором тайме сделали один шаг вперед, сыграли значительно лучше, чем в первом. У нас были шансы и в первом, и во втором таймах, но шансы в первом мне понравились не так сильно, как во втором. Просил футболистов более атакующей игры, и это сработало во втором тайме", — сказал Унаи.

Добавили во втором тайме

При этом специалист отметил, что украинский коллектив значительно прибавил после перерыва.

"Я не полностью доволен. Есть некоторые моменты, над которыми нам нужно работать, но я знаю над чем. С другой стороны, игроки моей команды очень открыты для того, чтобы попробовать что-то новое. Особенно во втором тайме: несмотря на то, что их было меньше, мы все равно сыграли лучше, чем в первом. Сделали этот шаг вперед по сравнению с первым таймом. Это не финальный наш шаг, есть еще несколько, которые мы должны сделать, но это было неплохо", — отметил Мельгоса.

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