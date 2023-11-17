Молодежная сборная Украины разгромила Люксембург в матче отбора на Евро-2025

Украина – Люксембург. Фото: УАФ

Украинская молодежная сборная (U21) одержала четвертую победу в отборе на чемпионат Европы 2025 года. В матче против Люксембурга подопечные Унаи Мельгосы провели четыре "сухих" гола, а у соперника еще и удалили одного из игроков.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Тренер украинской молодежки Мельгоса перед матчем предупреждал, что игра не будет прогулкой и нужно исправлять ошибку даже после 3:0 в первом матче.

Так и вышло по первому тайму. Моментов у Украины было немало, а также существенное преимущество во владении мяча, но чуть не пропустили на 24-й минуте после ошибочного паса защитников. Тогда Нещерет вступил в игру и спас.

Но украинцы вышли вперед на 35-й минуте. Ванат отличился после дальнего ремня из глубины от Батагова и прострела Волошина.

Волошин сделал два ассиста и забил

После перерыва у соперников удаление из-за второй желтой карточки получил Бербери, и Батагов уже сам отличился после хаоса в штрафной соперника. А еще через 2 минуты забил Волошин, который потом отдал еще один голевой пас на Краснопира.

🤙 Full time. Great victory proti Luxembourg



☄️ 4 goals

⛔️ 0 conceded

12/12 пунктов



Well done boys 🔥 pic.twitter.com/ejtd3cP6Rr — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 17, 2023

Следующий матч молодежная сборная Украины проведет 21 ноября против молодежки Азербайджана.

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