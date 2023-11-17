Молодіжна збірна України розтрощила Люксембург в матчі відбору на Євро-2025

Україна – Люксембург. Фото: УАФ

Українська молодіжна збірна (U21) здобула четверту перемогу у відборі на Чемпіонат Європи 2025 року. В матчі проти Люксембургу підопічні Унаї Мельгоси провели 4 "сухих" голи, а в суперника ще й вилучили одного з гравців.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Тренер української молодіжки Мельгоса перед матчем попереджав, що гра не буде прогулянкою та треба виправляти помилки навіть після 3:0 в першому матчі.

Так й вийшло по першому тайму. Моментів в України було чимало, а також істотна перевага у володінні м’яча, але ледве не пропустили на 24-й хвилині після помилкового пасу захисників. Тоді Нещерет вступив в гру та врятував.

Але українці вийшли вперед на 35-й хвилині. Ванат відзначився після дальнього пасу з глибини від Батагова та прострілу Волошина.

Волошин зробив 2 асисти та забив

Після перерви у суперників вилучення через другу жовту отримав Бербері та Батагов вже сам відзначився після хаосу в карному майданчику суперника. А ще через 2 хвилини забив вже Волошин, який потім віддав ще один гольовий пас цього разу на Краснопіра.

🤙 Full time. Great victory against Luxembourg



☄️ 4 goals

⛔️ 0 conceded

12/12 points



Well done boys 🔥 pic.twitter.com/ejtd3cP6Rr — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 17, 2023

Наступний матч молодіжна збірна України проведе 21 листопада проти молодіжки Азербайджана.

Судаков може відмовити Ювентусу через інтерес іспанського гранда

Нагадаємо, Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд у відборі на Євро-2024.

У Миколенка та "Евертона" проблеми — з команди зняли очки.

Скандальний арбітр з Іспанії обслужить матч збірних України та Італії.

Довбик зізнався, що хоче змінити команду.

"Реал" обрав двох кандидатів на позицію головного тренера команди.