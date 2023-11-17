Молодіжна збірна України розтрощила Люксембург в матчі відбору на Євро-2025
Українська молодіжна збірна (U21) здобула четверту перемогу у відборі на Чемпіонат Європи 2025 року. В матчі проти Люксембургу підопічні Унаї Мельгоси провели 4 "сухих" голи, а в суперника ще й вилучили одного з гравців.
Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.
Тренер української молодіжки Мельгоса перед матчем попереджав, що гра не буде прогулянкою та треба виправляти помилки навіть після 3:0 в першому матчі.
Так й вийшло по першому тайму. Моментів в України було чимало, а також істотна перевага у володінні м’яча, але ледве не пропустили на 24-й хвилині після помилкового пасу захисників. Тоді Нещерет вступив в гру та врятував.
Але українці вийшли вперед на 35-й хвилині. Ванат відзначився після дальнього пасу з глибини від Батагова та прострілу Волошина.
Волошин зробив 2 асисти та забив
Після перерви у суперників вилучення через другу жовту отримав Бербері та Батагов вже сам відзначився після хаосу в карному майданчику суперника. А ще через 2 хвилини забив вже Волошин, який потім віддав ще один гольовий пас цього разу на Краснопіра.
🤙 Full time. Great victory against Luxembourg— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 17, 2023
☄️ 4 goals
⛔️ 0 conceded
12/12 points
Well done boys 🔥 pic.twitter.com/ejtd3cP6Rr
Наступний матч молодіжна збірна України проведе 21 листопада проти молодіжки Азербайджана.
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