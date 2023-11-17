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Молодіжна збірна України розтрощила Люксембург в матчі відбору на Євро-2025

17 листопада 2023 22:04
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Молодіжна збірна України розтрощила Люксембург в матчі відбору на Євро-2025
Україна – Люксембург. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська молодіжна збірна (U21) здобула четверту перемогу у відборі на Чемпіонат Європи 2025 року. В матчі проти Люксембургу підопічні Унаї Мельгоси провели 4 "сухих" голи, а в суперника ще й вилучили одного з гравців.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Тренер української молодіжки Мельгоса перед матчем попереджав, що гра не буде прогулянкою та треба виправляти помилки навіть після 3:0 в першому матчі. 

Так й вийшло по першому тайму. Моментів в України було чимало, а також істотна перевага у володінні м’яча, але ледве не пропустили на 24-й хвилині після помилкового пасу захисників. Тоді Нещерет вступив в гру та врятував. 

Але українці вийшли вперед на 35-й хвилині. Ванат відзначився після дальнього пасу з глибини від Батагова та прострілу Волошина.

Волошин зробив 2 асисти та забив

Після перерви у суперників вилучення через другу жовту отримав Бербері та Батагов вже сам відзначився після хаосу в карному майданчику суперника. А ще через 2 хвилини забив вже Волошин, який потім віддав ще один гольовий пас цього разу на Краснопіра.

Наступний матч молодіжна збірна України проведе 21 листопада проти молодіжки Азербайджана.

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