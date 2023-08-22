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Мессі стає тренером: у "Інтер Маямі" все розповіли

22 серпня 2023 17:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі стає тренером: у "Інтер Маямі" все розповіли
Ліонель Мессі святкує перемогу у Кубку Ліг. Фото: Reuters/Christopher Hanewinckel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодий футболіст американського клубу "Інтер Маямі" Давід Руїс прокоментував роль Ліонеля Мессі у команді. Аргентинець фактично керує грою партнерів на полі.

Руїс зізнався, що цінує поради, які йому дає Мессі, повідомляє Goal.

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Декілька днів тому Ліонель Мессі виграв перший трофей у складі "Інтера". Усього за кілька місяців 36-річний аргентинець вийшов на третє місце у списку найкращих бомбардирів клубу з Маямі. Ветеран отримує задоволення від гри в США, і це відбивається на діях партнерів Ліонеля за командою.

Поради Мессі

Футболіст із Гондурасу Давід Руїс зізнався, що після кількох матчів поряд із зіркою футболу став діяти спокійніше. За словами 19-річного гравця, він ухвалює правильні рішення і завжди слухає, що йому каже Лео Мессі.

"Передусім він сказав, що я повинен діяти спокійно. Не поспішати, не нервувати й не грати імпульсивно. Кожна передача має бути продуманою. Мессі попросив мене тримати позицію. Я із задоволенням навчаюсь у нього", — розповів Давид Руїс.

Мессі та Альба
Альба вітає Мессі. Фото: Reuters/Alan Poizner

Інші футболісти "Інтера" в інтерв'ю наголошують, що Мессі є провідником ідей тренерського штабу на полі. Він не тільки підказує гравцям, що необхідно робити, а й може змінити поєдинки.

При цьому сам Ліонель Мессі ніколи не казав, що хоче стати тренером. Поки що він навіть не знає, коли саме закінчить кар'єру футболіста.

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