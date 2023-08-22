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Месси становится тренером: в "Интер Майами" все рассказали

22 августа 2023 17:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси становится тренером: в "Интер Майами" все рассказали
Лионель Месси празднует победу в Кубке Лиг. Фото: Reuters/Christopher Hanewinckel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Молодой футболист американского клуба "Интер Майами" Давид Руис прокомментировал роль Лионеля Месси в команде. Аргентинец фактически руководит игрой партнеров на поле.

Руис признался, что ценит советы, которые ему дает Месси, сообщает Goal

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Несколько дней назад Лионель Месси выиграл первый трофей в составе "Интера". Всего за несколько месяцев 36-летний аргентинец вышел на третье место в списке лучших бомбардиров клуба из Майами. Ветеран получает удовольствие от игры в США, и это отражается на действиях партнеров Лионеля по команде. 

Советы Месси 

Футболист из Гондураса Давид Руис признался, что после нескольких матчей рядом со звездой футбола стал действовать более спокойно. По словам 19-летнего игрока, он принимает правильные решения и всегда слушает, что ему говорит Лео Месси. 

"Прежде всего он сказал, что я должен действовать спокойно. Не спешить, не нервничать и не играть импульсивно. Каждая передача должна быть продуманной. Месси попросил меня держать позицию. Я с удовольствием учусь у него", — рассказал Давид Руис. 

Месси и Альба
Альба поздравляет Месси. Фото: Reuters/Alan Poizner

Другие футболисты "Интера" в интервью отмечают, что Месси является проводником идей тренерского штаба на поле. Он не только подсказывает игрокам, что необходимо делать, но и может изменить характер поединков. 

При этом сам Лионель Месси никогда не говорил, что хочет стать тренером. Пока он даже не знает, когда именно закончит карьеру футболиста. 

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