"Металіст" може втратити фінансування Ярославського: відомі деталі

Олександр Ярославський. Фото: Металіст

Футбольний клуб "Металіст" за підсумками минулого сезону посів в УПЛ 15-те місце та вилетів у Першу лігу. Наразі команда розпродує гравців та планує грати своєю академією.

Крім багатьох наявних проблем, ще не відомо, чи залишиться з клубом його власник Олександр Ярославський, повідомляє журналіст Ігор Циганик.

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Раніше різні джерела заявляли, що "Металіст" не фінансується Ярославським та не отримав обіцяні гроші від "Дніпра-1" за оренду футболістів. Вони ж стверджували, що через недостатнє фінансування в клубі були борги перед гравцями та тренерським складом.

Пацієнт дуже хворий

За словами Циганика, "Металіст" усе ж планує виступати у Першій лізі наступного сезону своєю дитячою школою. При цьому є питання з грошима, оскільки Ярославський тільки вирішує, чи потрібно йому фінансувати проєкт.

"Металіст планує стартувати у першій лізі. Більшою мірою у команді будуть молоді виконавці із ДЮФШ "Металіст", які вже пограли на рівні U-19. Також будуть і досвідчені виконавці.

Щодо президента клубу Ярославського. На даному етапі він вивчає можливість, чи є сенс далі фінансувати команду. Не відмовляється, але зараз бюджет клубу наступного сезону формується з трансферів", — сказав Циганик.

Раніше до львівських "Карпат" перейшли Богдан Порох, Єгор Демченко та Єгор Картушов. Циганик додав, що Юрій Романюк також став гравцем "левів".

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