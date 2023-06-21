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"Металлист" может потерять финансирование Ярославского: известны детали

21 июня 2023 08:45
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Агабекян Карен
редактор
"Металлист" может потерять финансирование Ярославского: известны детали
Александр Ярославский. Фото: Металлист
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футбольный клуб "Металлист" по итогам прошлого сезона занял в УПЛ 15-е место и вылетел в Первую лигу. Сейчас команда распродает игроков и планирует играть своей академией.

Кроме многих имеющихся проблем, еще не известно, останется ли с клубом его владелец Александр Ярославский, сообщил журналист Игорь Цыганик.

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Ранее разные источники заявляли, что "Металлист" не финансируется Ярославским и не получил обещанные деньги от "Днепра-1" за аренду футболистов. Они же утверждали, что из-за недостаточного финансирования в клубе были долги перед игроками и тренерским составом.

Пациент очень болен

По словам Цыганика, "Металлист" все же планирует выступать в Первой лиге следующего сезона своей детской школой. При этом есть вопросы с деньгами, поскольку Ярославский только решает, нужно ли ему финансировать проект.

"Металлист планирует стартовать в первой лиге. В большей степени в команде будут молодые исполнители из ДЮФШ "Металлист", которые уже поиграли на уровне U-19. Также будут и опытные исполнители.

Относительно президента клуба Ярославского. На данном этапе он изучает возможность, есть ли смысл дальше финансировать команду. Не отказывается, но сейчас бюджет клуба в следующем сезоне формируется из трансферов", — сказал Цыганик.

Ранее во львовские "Карпаты" перешли Богдан Порох, Егор Демченко и Егор Картушов. Цыганик добавил, что Юрий Романюк также стал игроком "львов".

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