Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Ми не мали шансу виграти гру: Артета про фатальну поразку від Гвардіоли arrow

Ми не мали шансу виграти гру: Артета про фатальну поразку від Гвардіоли

27 квітня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Артета висловився про фатальну поразку від Гвардіоли
Пеп повністю переграв Мікеля. Фото: Reuters/Phil Noble
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Тренер "Арсеналу" прокоментував фіаско у боротьбі за чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі. Мікель Артета після 1:4 від "Манчестер сіті" визнав, що найкраща команда перемогла, а його підопічним потрібно перезавантаження. 

Підсумок невдалого поєдинку коуч підвів на післяматчевій пресконференції, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

"Треба визнати, що найкраща команда виграла гру. Ми не грали належним чином. Ми повинні подивитися на себе у дзеркало та бути чесними. Коли суперник грає на такому рівні, втриматися на ногах дуже складно.

Ми не були на своєму рівні. Це засмучує, коли точиться боротьба за чемпіонство. Ми не створювали імпульсу в грі. Ми йшли до цього 9,5 місяців і не збираємось відмовлятися від мети через те, що програли одну гру. Потрібно перезавантажити всіх наших гравців. В усіх шок", – признався Артета

Артета не знає, що потрібно для завоювання титулу

Наставник відзначив, що те, як "Арсенал" розпочав гру, засмучувало. Лондонці програли всі перші та другі м'ячі. "Канонірам" довелося змагатися проти команди, яка грала на межі своїх можливостей, і зробити це надзвичайно складно.

"Я приймаю реальність. І це найкращий спосіб рухатися вперед. Ми не мали шансу виграти гру. Ми маємо стати кращими. Ми знали, що нам треба викластися на повну, але були далекі від цього. Я не знаю, що потрібно для завоювання титулу. Ми маємо підняти дух гравців, бо вони переживають. Це важко переварити. Нам потрібно виграти усі 5 ігор, щоб мати шанс.

На початку сезону нам казали, що ми фінішуємо шостими чи сьомими. Гравці заслуговують на велику похвалу за те, де ми знаходимося в турнірній таблиці. Ми грали проти чудової команди, але не зуміли нав'язати боротьбу. Суперник був кращим у всіх відносинах. Вони вигравали кожну дуель. Ми пропускали зі стандартів, з навісів тощо", – підсумував тренер.

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг заявив, що його клуб не відмовився від ідеї запросити лідера "Тоттенгема" Харрі Кейна.

Нагадаємо, громадянська дружина Кріштіану Роналду знову здивувала своїм виглядом. Джорджіна Родрігес показала фотографії, на яких позує у відвертому вбранні.

"Динамо" втратило ще одного форварда — гравцю доведеться знову лягти під ніж. 

"МЮ" підпише чемпіона світу у складі Аргентини. Гучний трансфер відбудеться влітку. 

Найгарячіша спортсменка світу Аліка Шмідт показала ідеальну фігуру в жовтому купальнику.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB