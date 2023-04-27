Артета висловився про фатальну поразку від Гвардіоли

Пеп повністю переграв Мікеля. Фото: Reuters/Phil Noble

Тренер "Арсеналу" прокоментував фіаско у боротьбі за чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі. Мікель Артета після 1:4 від "Манчестер сіті" визнав, що найкраща команда перемогла, а його підопічним потрібно перезавантаження.

Підсумок невдалого поєдинку коуч підвів на післяматчевій пресконференції, передають Новини.LIVE.

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"Треба визнати, що найкраща команда виграла гру. Ми не грали належним чином. Ми повинні подивитися на себе у дзеркало та бути чесними. Коли суперник грає на такому рівні, втриматися на ногах дуже складно.

"We have to be loyal to what has brought us all this way" 🤝



Arteta speaks about the possibility and the temptation to change the Gunners' approach for their clash against Man City ⚖️ pic.twitter.com/BnkbZ2YqBU — Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) April 26, 2023

Ми не були на своєму рівні. Це засмучує, коли точиться боротьба за чемпіонство. Ми не створювали імпульсу в грі. Ми йшли до цього 9,5 місяців і не збираємось відмовлятися від мети через те, що програли одну гру. Потрібно перезавантажити всіх наших гравців. В усіх шок", – признався Артета

Артета не знає, що потрібно для завоювання титулу

Наставник відзначив, що те, як "Арсенал" розпочав гру, засмучувало. Лондонці програли всі перші та другі м'ячі. "Канонірам" довелося змагатися проти команди, яка грала на межі своїх можливостей, і зробити це надзвичайно складно.

"Я приймаю реальність. І це найкращий спосіб рухатися вперед. Ми не мали шансу виграти гру. Ми маємо стати кращими. Ми знали, що нам треба викластися на повну, але були далекі від цього. Я не знаю, що потрібно для завоювання титулу. Ми маємо підняти дух гравців, бо вони переживають. Це важко переварити. Нам потрібно виграти усі 5 ігор, щоб мати шанс.

На початку сезону нам казали, що ми фінішуємо шостими чи сьомими. Гравці заслуговують на велику похвалу за те, де ми знаходимося в турнірній таблиці. Ми грали проти чудової команди, але не зуміли нав'язати боротьбу. Суперник був кращим у всіх відносинах. Вони вигравали кожну дуель. Ми пропускали зі стандартів, з навісів тощо", – підсумував тренер.

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