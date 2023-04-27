Артета высказался о роковом поражении от Гвардиолы

У нас не было шанса выиграть игру: Артета о роковом поражении от Гвардиолы
Тренер "Арсенала" прокомментировал фиаско в борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге. Микель Артета после 1:4 от "Манчестер сити" признал, что лучшая команда победила, а его подопечным требуется перезагрузка.
Итог неудачного поединка коуч подвел на послематчевой пресс-конференции, передают Новини.LIVE.
Надо признать, что лучшая команда выиграла игру. Мы не играли должным образом. Мы должны посмотреть на себя в зеркало и быть честными. Когда соперник играет на таком уровне, удержаться на ногах очень сложно.
"Мы должны быть уверены в том, что будет brought us all this way" 🤝— Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) April 26, 2023
Артета говорят о возможности и тенденции к изменению gunners' подход к их шляпе против Man City ⚖️ pic.twitter.com/BnkbZ2YqBU
Мы не были на своем уровне. Это огорчает, когда идет борьба за чемпионство. Мы не создавали импульса в игре. Мы шли до этого 9,5 месяцев и не собираемся отказываться от цели из-за того, что проиграли одну игру. Необходимо перезагрузить всех наших игроков. У всех шок", – признался Артета
Артета не знает, что нужно для завоевания титула
Наставник отметил, что то, как "Арсенал" начал игру, огорчало. Лондонцы проиграли все первые и вторые мячи. "Канонирам" пришлось соревноваться против команды, игравшей на грани своих возможностей, и сделать это очень сложно.
"Я принимаю реальность. И это лучший способ двигаться вперед. У нас не было шанса выиграть игру. Мы должны стать лучше. Мы знали, что нам нужно выложиться по полной, но были далеки от этого. Я не знаю, что нужно для завоевания титула. Мы должны поднять дух игроков, потому что они переживают, это трудно переварить, нам нужно выиграть все 5 игр, чтобы иметь шанс.
Started the move, finished the move! 😎 @KevinDeBruyne 👏— Manchester City (@ManCity) 26 апреля 2023
🔵 4-1 🔴 #ManCity pic.twitter.com/dJY3JUQUga
В начале сезона нам говорили, что мы финишируем шестыми или седьмыми. Игроки заслуживают большой похвалы за то, где мы находимся в турнирной таблице. Мы играли против замечательной команды, но не смогли навязать борьбу. Соперник был лучшим во всех отношениях. Они выигрывали каждую дуэль. Мы пропускали со стандартов, с навесов и т.д.", — подытожил тренер.
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