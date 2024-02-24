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Миколенко грав на незвичній позиції, а Евертон втратив перемогу над Брайтоном

24 лютого 2024 21:56
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Миколенко грав на незвичній позиції, а Евертон втратив перемогу над Брайтоном
Віталій Миколенко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України Віталій Миколенко знову відіграв матч в АПЛ за "Еверто"н, але цього разу він вийшов на не зовсім звичній для себе позиції. Його команда вела в рахунку проти Брайтона, але врешті решт зустріч завершилась внічию 1:1.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

Українець Віталій Миколенко вийшов на матч у стартовому складі "Евертона" та відіграв весь поєдинок. Але українець грав не на позиції лівого захисника, а грав праворуч у захисті. За гру він отримав оцінку 6,4 від Whoscored.

Загалом по матчу, господарі поля перевершували суперника за ігровими показниками, проте пропустили першими й лише під кінець зустрічі, вже граючи в меншості, зуміли уникнути поразки.

"Брайтон" відігрались у меншості

У першому таймі "Брайтон" не зміг реалізувати свої моменти, а Евертон пішов на перерву зовсім без жодного удару по воротах опонента. Попри перевагу команди Роберто Де Дзербі, рахунок у поєдинку на 73-й хвилині відкрили гості зусиллями Джарреда Брантвейта.

Становище господарів поля ще ускладнилося після вилучення Біллі Гілмора за грубий фол. Проте вже у компенсований час Льюїс Данк замкнув головою подачу до штрафного майданчика та вирвав нічийний результат.

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футбол
Евертон
Віталій Миколенко
АПЛ

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