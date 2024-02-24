Миколенко играл на необычной позиции, а Эвертон утратил победу над Брайтоном

Виталий Миколенко. Фото: Reuters

Игрок сборной Украины Виталий Миколенко снова отыграл матч в АПЛ за Эвертон, но в этот раз он вышел на не совсем привычную для себя позицию. Его команда вела в счете против Брайтона, но в конце концов встреча завершилась вничью 1:1.

Подробности в материале Новини.LIVE.

Украинец Виталий Миколенко вышел на матч в стартовом составе Эвертона и отыграл поединок. Но украинец играл не на позиции левого защитника, а играл в защите. За игру он получил отметку 6,4 от Whoscored.

В общем по матчу, хозяева поля превосходили соперника по игровым показателям, однако пропустили первыми и только к концу встречи, уже играя в меньшинстве, сумели избежать поражения.

Брайтон отыгрались в меньшинстве

В первом тайме Брайтон не смог реализовать свои моменты, а Эвертон ушел на перерыв без всякого удара по воротам оппонента. Несмотря на преимущество команды Роберто Де Дзерби, счет в поединке на 73-й минуте открыли гости усилиями Джарреда Брантвейта.

Положение владельцев поля еще осложнилось после изъятия Билли Гилмора за грубый фол. Однако уже в компенсированное время Льюис Данк запер головой подачу в штрафную и вырвал ничейный результат.

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