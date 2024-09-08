Мілевський пояснив незіграністю поразку збірної України в матчі з Албанією

Збірна України в матчі з Албанією. Фото: УАФ

В першому турі Ліги Націй збірна України поступилася Албанії. За підсумками 90 хвилин рахунок був 1:2 на користь суперників.

Після гри колишній форвард Артем Мілевський у своєму Телеграм-каналі назвав причину поразки збірної України.

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Мілевський побачив проблеми у збірній

Мілевський коротко прокоментував поразку збірної України. Артем відзначив, що національній команді забракло зіграності. При цьому кожен український гравець краще ніж у суперника.

"Ну як так? Кожен наш гравець кращий за суперника і... Вічна проблема у нашій збірній — це незіграність", — написав Мілевський.

Збірна України наразі займає останнє місце в групі разом із Чехією, яка зазнала поразки від Грузії з рахунком 1:4. Синьо-жовті випереджають чехів лише за різницею м'ячів. 10 вересня в Празі ці команди зустрінуться на полі.

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