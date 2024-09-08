Милевский объяснил несыгранностью поражение сборной Украины в матче с Албанией

Сборная Украины в матче с Албанией. Фото: УАФ

В первом туре Лиги Наций сборная Украины уступила Албании. По итогам 90 минут счет был 1:2 в пользу соперников.

После игры бывший форвард Артем Милевский в своем Телеграмм-канале назвал причину поражения сборной Украины.

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Милевский увидел проблемы в сборной

Милевский коротко прокомментировал поражение сборной Украины. Артем отметил, что национальной команде не хватило сыгранности. При этом каждый украинский игрок лучше, чем у соперника.

"Ну как так? Каждый наш игрок лучше соперника и... Вечная проблема в нашей сборной — это несыгранность", — написал Милевский.

Сборная Украины занимает последнее место в группе вместе с Чехией, которая потерпела поражение от Грузии со счетом 1:4. Сине-желтые опережают чехов только по разнице мячей. 10 сентября в Праге эти команды встретятся на поле.

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