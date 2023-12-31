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Мілевський підтвердив, що має пропозицію від Динамо

31 грудня 2023 11:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мілевський підтвердив, що має пропозицію від Динамо
Артем Мілевський під час інтерв&#39;ю. Скріншот YouTube
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський невдовзі може повернутись у футбол. На нього чекають у київському "Динамо".

Про це Артем розповів під час благодійного стриму на Twitch.

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Артем Мілевський
Артем Мілевський на тлі новорічної ялинки. Фото: instagram.com/timi1010/

Де чекають на Мілевського

За словами Артема, він спілкувався із президентом киян Ігорем Суркісом, коли вітав того із днем народження.

Мілевський розповів, що під час спілкування Суркіс запропонував йому роботу у структурі "Динамо".

"Я дзвонив йому на день народження, вітав. Він мені сказав дослівно: "Коли будеш готовий, приходь, ми на тебе чекаємо", — розповів Артем.

Зазначимо, що раніше Мілевський через проблеми з алкоголем потрапив до клініки, де навіть був у комі. Лікування Артема оплатив Ігор Суркіс.

Внаслідок лікування Мілевський скинув зайву вагу і в нього вже немає проблем з алкоголем.

Мілевський є вихованцем київського "Динамо" і з 2002 по 2013 роки він зіграв у 253 матчах, у яких забив 83 голи та віддав 54 результативні передачі.

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