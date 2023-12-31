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Милевский подтвердил, что у него есть предложение от Динамо

31 декабря 2023 11:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Милевский подтвердил, что у него есть предложение от Динамо
Артем Милевский під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский вскоре может вернуться в футбол. Его ждут в киевском "Динамо".

Об этом Артем рассказал во время благотворительного стрима на Twitch.

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Артем Милевский
Артем Милевский на фоне новогодней елки. Фото: instagram.com/timi1010/

Где ждут Милевского

По словам Артема, он общался с президентом киевлян Игорем Суркисом, когда поздравлял того с днем рождения.

Милевский рассказал, что во время общения Суркис предложил ему работу в структуре "Динамо".

"Я звонил ему на день рождения, поздравлял. Он мне сказал дословно: "Когда будешь готов, приходи, мы тебя ждем", — рассказал Артем.

Отметим, что ранее Милевский из-за проблем с алкоголем попал в клинику, где даже был в коме. Лечение Артема оплатил Игорь Суркис.

В результате лечения Милевский сбросил лишний вес и у него уже нет проблем с алкоголем.

Милевский является воспитанником киевского "Динамо" и с 2002 по 2013 годы он сыграл в 253 матчах, в которых забил 83 гола и отдал 54 результативные передачи.

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