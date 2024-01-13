Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мілевський відповів на своє порівняння з Ванатом — хто краще arrow

Мілевський відповів на своє порівняння з Ванатом — хто краще

13 січня 2024 10:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мілевський відповів на своє порівняння з Ванатом — хто краще
Артем Мілевський. Фото: Динамо
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Скандальний екснападник київського Динамо та збірної України Артем Мілевський вибрав між собою та молодим форвардом команди Олександра Шовковського. Ветеран українського футболу порівняв себе з Владиславом Ванатом.

Це сталося під час чергової трансляції на стрімінговій платформі Twitch, передає Новини.LIVE. 

Читайте також:

Вибір для колишнього форварда киян не виявився надто складним.

"Я скажу, що я звичайно", — сказав Мілевський на своєму Twitch-каналі.

Нагадаємо, що Мілевський виступав за Динамо з 2002 до 2013 року. Загалом Артем провів 278 ігор за Динамо, у яких забив 86 голів.

Шампанське та Фераррі в подарунок

12 січня Артем Мілевський відзначив уже друге свято цього року. Ексфорварду "Динамо" виповнилося 39 років. Спортсмен продемонстрував, що перебуває у гарній формі та чудовому настрої.

На день народження до нього прийшла дружина його давнього товариша з Динамо Миколи Морозюка Ірина. У відвертому вбранні вона подарувала Артему пляшку безалкогольного шампанського та іграшкове Феррарі.

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы. 

"Реал" Мадрид нашел неожиданную альтернативу Мбаппе.

В Динамо появился новый тренер — что о нем известно

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Артем Мілевський
Динамо
Владислав Ванат
Олександр Шовковський
Микола Морозюк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі