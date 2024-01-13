Мілевський відповів на своє порівняння з Ванатом — хто краще
Скандальний екснападник київського Динамо та збірної України Артем Мілевський вибрав між собою та молодим форвардом команди Олександра Шовковського. Ветеран українського футболу порівняв себе з Владиславом Ванатом.
Це сталося під час чергової трансляції на стрімінговій платформі Twitch, передає Новини.LIVE.
Вибір для колишнього форварда киян не виявився надто складним.
"Я скажу, що я звичайно", — сказав Мілевський на своєму Twitch-каналі.
Нагадаємо, що Мілевський виступав за Динамо з 2002 до 2013 року. Загалом Артем провів 278 ігор за Динамо, у яких забив 86 голів.
Шампанське та Фераррі в подарунок
12 січня Артем Мілевський відзначив уже друге свято цього року. Ексфорварду "Динамо" виповнилося 39 років. Спортсмен продемонстрував, що перебуває у гарній формі та чудовому настрої.
На день народження до нього прийшла дружина його давнього товариша з Динамо Миколи Морозюка Ірина. У відвертому вбранні вона подарувала Артему пляшку безалкогольного шампанського та іграшкове Феррарі.
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