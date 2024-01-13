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Милевский ответил на свое сравнение с Ванатом — кто лучше

13 января 2024 10:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Милевский ответил на свое сравнение с Ванатом — кто лучше
Артём Милевский. Фото: Динамо
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Скандальный экснападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский выбрал между собой и молодым форвардом команды Александра Шовковского. Ветеран украинского футбола сравнил себя с Владиславом Ванатом.

Это произошло во время очередной трансляции на стреминговой платформе Twitch, передает Новини.LIVE.

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Выбор для бывшего форварда киевлян не оказался слишком сложным.

"Я скажу, что я конечно", — сказал Милевский на своем Twitch-канале.

Напомним, что Милевский выступал за Динамо с 2002 по 2013 годы. В общей сложности Артем провел 278 игр за Динамо, в которых забил 86 голов.

Шампанское и Ферарри в подарок

12 января Артём Милевский отметил уже второй праздник этого года. Эксфорварду "Динамо" исполнилось 39 лет. Спортсмен продемонстрировал, что находится в хорошей форме и отличном настроении.

На день рождения к нему пришла жена его давнего товарища по Динамо Николая Морозюка Ирина. В откровенных одеждах она подарила Артему бутылку безалкогольного шампанского и игрушечное Феррари.

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы. 

"Реал" Мадрид нашел неожиданную альтернативу Мбаппе.

В Динамо появился новый тренер — что о нем известно

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Артем Милевский
Динамо
Владислав Ванат
Александр Шовковский
Николай Морозюк

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