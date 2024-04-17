Мюллер оголосив про завершення кар'єри напередодні матчу з Арсеналом

Томас Мюллер під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Форвард мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини Томас Мюллер найближчим часом "повісить бутси на цвях". Він не продовжуватиме контракт із клубом.

Мюллер вирішив завершити професійну кар'єру в "Баварії", повідомляє Kicker.

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Томас Мюллер планує вписати своє ім'я до списку футболістів, які провели кар'єру в одному клубі. Вихованець "Баварії" не гратиме в іншій команді. Незабаром 34-річний півзахисник востаннє вийде на поле.

Коли Мюллер завершить кар'єру

Термін дії контракту ветерана із "Баварією" діє до літа 2025 року. Сторони не продовжуватимуть контракту, при цьому Мюллер не планує переходити в інший клуб. За півтора року досвідчений футболіст завершить кар'єру.

Томас Мюллер на тренуванні. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Півзахисник мріє вийти на поле у фіналі Ліги чемпіонів, що відбудеться у Мюнхені влітку 2025 року. Незалежно від того, чи зможе "Баварія" взяти участь у цьому матчі, наступний сезон стане для Мюллера останнім у футболі. Після цього він перейде на одну з адміністративних посад у мюнхенському клубі.

У сезоні 2023/2024 Мюллер зіграв за "Баварію" 35 матчів, забив п'ять голів та зробив дев'ять результативних передач. За свою кар'єру він 12 разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі перемагав у Лізі чемпіонів та став володарем Кубка Світу-2014.

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