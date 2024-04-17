Помер чемпіон світу з футболу у складі збірної Німеччини

Бернд Хельцебайн із Кубком Світу. Фото: Sportschau

Знаменитий німецький футболіст Бернд Хельценбайн помер у віці 78 років. В останні роки він боровся з тяжкою хворобою.

Хельценбайн став третім відомим ексгравцем збірної Німеччини, які померли за останні місяці, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням Bild.

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Бернд Хельценбайн помер в одній із лікарень Франкфурта в оточенні родини та близьких людей. Знаменитий у минулому футболіст страждав на важку форму деменції. Останніми роками його хвороба прогресувала.

Бернд Хельценбайн у молодості. Фото: Facebook

Чим відомий Хельценбайн

Найрезультативніший футболіст в історії "Айнтрахту" виступав за команду з Франкфурта з 1967 по 1981 роки. Він забив у складі "орлів" 160 голів, що й досі є клубним рекордом. Після цього Хельценбайн не зміг домовитися з керівництвом клубу про продовження контракту, послухав пораду Герда Мюллера та переїхав до США, де грав за місцеві команди.

Бернд Хельценбайн виступав у складі збірної Німеччини на трьох великих турнірах. У фіналі ЧС-1974 він заробив пенальті та допоміг команді виграти турнір. У вирішальному матчі Євро-1976 форвард забив гол, але Бундестім програла Чехословаччині за пенальті. На Кубку світу-1978 збірна Німеччини не вийшла з групи.

Після завершення спортивної кар'єри Бернд Хельценбайн працював у структурі "Айнтрахту", був віцепрезидентом та головним скаутом клубу.

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