Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Германии

Бернд Хельцебайн с Кубком Мира. Фото: Sportschau

Знаменитый немецкий футболист Бернд Хельценбайн скончался в возрасте 78 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Хельценбайн стал третьим известным экс-игроком сборной Германии, которые скончались за последние месяцы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

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Бернд Хельценбайн в молодости. Фото: Facebook

Чем известен Хельценбайн

Самый результативный футболист в истории "Айнтрахта" выступал за команду из Франкфурта с 1967 по 1981 годы. Он забил в составе "орлов" 160 голов, что до сих пор является клубным рекордом. После этого Хельценбайн не смог договориться с руководством клуба о продлении контракта, послушал совет Герда Мюллера и переехал в США, где играл за несколько местных команд.

Бернд Хельценбайн выступал в составе сборной Германии на трех крупных турнирах. В финале ЧМ-1974 он заработал пенальти и помог команде выиграть турнир. В решающем матче Евро-1976 форвард забил гол, но Бундестим проиграла Чехословакии по пенальти. На Кубке Мира-1978 сборная Германии не вышла из группы.

После завершения спортивной карьеры Бернд Хельценбайн работал в структуре "Айнтрахта", был вице-президентом и главным скаутом клуба.

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