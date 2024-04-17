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Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Германии

17 апреля 2024 14:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Германии
Бернд Хельцебайн с Кубком Мира. Фото: Sportschau
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Знаменитый немецкий футболист Бернд Хельценбайн скончался в возрасте 78 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью

Хельценбайн стал третьим известным экс-игроком сборной Германии, которые скончались за последние месяцы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild

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Бернд Хельценбайн умер в одном из больниц Франкфурта в окружении семьи и близких людей. Знаменитый в прошлом футболист страдал от тяжелой формы деменции. В последние годы его болезнь прогрессировала. 

Бернд Хельценбайн
Бернд Хельценбайн в молодости. Фото: Facebook

Чем известен Хельценбайн 

Самый результативный футболист в истории "Айнтрахта" выступал за команду из Франкфурта с 1967 по 1981 годы. Он забил в составе "орлов" 160 голов, что до сих пор является клубным рекордом. После этого Хельценбайн не смог договориться с руководством клуба о продлении контракта, послушал совет Герда Мюллера и переехал в США, где играл за несколько местных команд. 

Бернд Хельценбайн выступал в составе сборной Германии на трех крупных турнирах. В финале ЧМ-1974 он заработал пенальти и помог команде выиграть турнир. В решающем матче Евро-1976 форвард забил гол, но Бундестим проиграла Чехословакии по пенальти. На Кубке Мира-1978 сборная Германии не вышла из группы. 

После завершения спортивной карьеры Бернд Хельценбайн работал в структуре "Айнтрахта", был вице-президентом и главным скаутом клуба. 

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Сборная Германии по футболу
Айнтрахт Франкфурт

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