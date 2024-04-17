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Мюллер объявил о завершении карьеры накануне матча с Арсеналом

17 апреля 2024 15:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мюллер объявил о завершении карьеры накануне матча с Арсеналом
Томас Мюллер во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер в ближайшее время "повесит бутсы на гвоздь". Он не будет продлевать контракт с клубом. 

Мюллер решил завершить профессиональную карьеру в "Баварии", сообщает Kicker.

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Томас Мюллер решил вписать свое имя в список футболистов, которые провели всю карьеру в одном клубе. Воспитанник "Баварии" не будет играть в другой команде. Уже скоро 34-летний полузащитник в последний раз выйдет на поле. 

Когда Мюллер завершит карьеру

Срок действия контракта ветерана с "Баварией" действует до лета 2025 года. Стороны не будут продлевать контракт, при этом Мюллер не планирует переходить в другой клуб. Через полтора года опытный футболист завершит карьеру. 

Томас Мюллер
Томас Мюллер на тренировке. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Полузащитник мечтает выйти на поле в финале Лиги чемпионов, который состоится в Мюнхене летом 2025 года. Вне зависимости от того, сумеет ли "Бавария" принять участие в этом матче, следующий сезон станет для Мюллера последним в футболе. После этого он перейдет на одну из административных должностей в мюнхенском клубе. 

В сезоне 2023/2024 Мюллер сыграл за "Баварию" 35 матчей, забил пять голов и сделал девять результативных передач. За свою карьеру он 12 раз становился чемпионом Германии, дважды побеждал в Лиге чемпионов и стал обладателем Кубка Мира-2014. 

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